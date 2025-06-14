الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيشوف: الانضمام لبايرن ميونيخ كان الاختيار المثالي

بيشوف: الانضمام لبايرن ميونيخ كان الاختيار المثالي
14 يونيو 2025 14:50

أورلاندو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مونديال الأندية.. الترجي يدشن الأحلام بمواجهة فلامنجو
حارس الأهلي يشكو «رطوبة ميامي»

وصف توم بيشوف انتقاله لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بأنه "الاختيار المثالي" وأشار إلى أنه لا يمانع مقارنته بجوشوا كيميتش، أحد نجوم الفريق. وانضم بيشوف "19 عاماً" إلى بايرن في صفقة انتقال حر من هوفنهايم، ويمكن أن يشارك للمرة الأولى مع بايرن غداً الأحد في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في سينسيناتي بالولايات المتحدة. ويأتي هذا بعد أسبوع من حصوله على أول دقائق له مع المنتخب الألماني الأول في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا أمام فرنسا، ليؤكد على صعوده السريع واللافت خلال الأشهر الماضية. وقال بيشوف أثناء تقديمه رسمياً في معسكر بايرن بفلوريدا إنه كان طوال عمره مشجعاً لبايرن، وأنه سعيد باللعب في كأس العالم للأندية بدلاً من اللعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في سلوفاكيا. وقال :" نحن هنا سوياً لمدة شهر. بالطبع بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً بطولة عظيمة. ولكنني أريد أن أجد مكاني في الفريق، وأن أقدم عروضاً جيدة والفوز بالكؤوس. أنا متحمس للبدء". وذكر بيشوف إن هناك أندية أخرى كانت مهتمة بالتعاقد معه، ولكنه قال :" الحديث مع ماكس إيبرل (عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية)، وكريستوف فريوند (المدير الرياضي) وأيضاً المدرب فينسنت كوماني كان جيداً للغاية. طريقة اللعب تناسبني تماماً ". ووصف فريوند بيشوف بأنه "لاعب موهوب للغاية، يناسب بايرن بشكل جيد للغاية من خلال الطريقة التي يلعب بها". وانضم بيشوف لبايرن الذي يعج بالكثير من لاعبي خط الوسط، حيث سينافس ليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش، بالإضافة للبرتغالي جواو بالينيا على اللعب بجانب قائد المنتخب الألماني كيميتش. وتمت مقارنة بيشوف بكيميتش من لاعبين أمثال لوثار ماتيوس، الفائز بكأس العام 1990 ولاعب بايرن الأسبق. وتابع بيشوف :" سمعت هذه المقارنة عدة مرات. جو (كيميش) لاعب كرة قدم استثنائي، وأنا أعتبره قدوة لي. وأعتقد فعلاً أن أسلوبنا متشابه. لكن بالطبع أريد أن ألعب إلى جانبه في وسط الملعب".

بايرن ميونيخ
كأس العالم للأندية
فينست كومباني
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
الرياضة
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©