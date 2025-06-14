بيشوف: الانضمام لبايرن ميونيخ كان الاختيار المثالي

أورلاندو (د ب أ)

وصف توم بيشوف انتقاله لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بأنه "الاختيار المثالي" وأشار إلى أنه لا يمانع مقارنته بجوشوا كيميتش، أحد نجوم الفريق. وانضم بيشوف "19 عاماً" إلى بايرن في صفقة انتقال حر من هوفنهايم، ويمكن أن يشارك للمرة الأولى مع بايرن غداً الأحد في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في سينسيناتي بالولايات المتحدة. ويأتي هذا بعد أسبوع من حصوله على أول دقائق له مع المنتخب الألماني الأول في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا أمام فرنسا، ليؤكد على صعوده السريع واللافت خلال الأشهر الماضية. وقال بيشوف أثناء تقديمه رسمياً في معسكر بايرن بفلوريدا إنه كان طوال عمره مشجعاً لبايرن، وأنه سعيد باللعب في كأس العالم للأندية بدلاً من اللعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في سلوفاكيا. وقال :" نحن هنا سوياً لمدة شهر. بالطبع بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً بطولة عظيمة. ولكنني أريد أن أجد مكاني في الفريق، وأن أقدم عروضاً جيدة والفوز بالكؤوس. أنا متحمس للبدء". وذكر بيشوف إن هناك أندية أخرى كانت مهتمة بالتعاقد معه، ولكنه قال :" الحديث مع ماكس إيبرل (عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية)، وكريستوف فريوند (المدير الرياضي) وأيضاً المدرب فينسنت كوماني كان جيداً للغاية. طريقة اللعب تناسبني تماماً ". ووصف فريوند بيشوف بأنه "لاعب موهوب للغاية، يناسب بايرن بشكل جيد للغاية من خلال الطريقة التي يلعب بها". وانضم بيشوف لبايرن الذي يعج بالكثير من لاعبي خط الوسط، حيث سينافس ليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش، بالإضافة للبرتغالي جواو بالينيا على اللعب بجانب قائد المنتخب الألماني كيميتش. وتمت مقارنة بيشوف بكيميتش من لاعبين أمثال لوثار ماتيوس، الفائز بكأس العام 1990 ولاعب بايرن الأسبق. وتابع بيشوف :" سمعت هذه المقارنة عدة مرات. جو (كيميش) لاعب كرة قدم استثنائي، وأنا أعتبره قدوة لي. وأعتقد فعلاً أن أسلوبنا متشابه. لكن بالطبع أريد أن ألعب إلى جانبه في وسط الملعب".