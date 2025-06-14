محمد سيف الكتبي: مونديال الأندية «محطة» لإثبات «عزيمة» العين

واشنطن (الاتحاد)

أكد محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن مشاركة «الزعيم» في النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية 2025 تمثل لحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى مسيرة النادي الحافلة بالعطاء والتميز، وقال الكتبي من مقر معسكر الفريق في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية بمقر البعثة في واشنطن: «أود أن أعرب عن بالغ الامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على الرعاية السامية والدعم السخي الذي ظل يوليه سموه للنادي، وأشكر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، ورئيس بعثة الفريق في واشنطن، على الاهتمام الدائم والمتابعة المستمرة للبعثة».

وأضاف: «تواجد الفريق في هذا المحفل العالمي لم يكن نتيجة عمل مجموعة واحدة فقط، بل ثمرة جهود رجال كُثر عملوا بصدق عبر السنوات الماضية، في الإدارات المتعاقبة التي وضعت فيها الثقة رئاسة النادي والتزموا بدورهم على المضي قدماً، وفقاً لرؤية النادي وخططه الاستراتيجية لتحقيق أهدافه المرجوة وإسعاد جماهيره الوفية، بداية من أول بطولة وحتى التتويج بدوري أبطال آسيا 2024، وصولاً للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025».

ورداً على سؤال حول مشاركة العين في البطولة قال: «لا نتعامل مع هذه المشاركة بوصفها مجرد بطولة، بل نراها محطة كبرى لنقل هوية نادي العين إلى العالم، ولحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى سجل «الزعيم» الحافل بالإنجازات، كما أنها فرصة لتمثيل الوطن، وتقديم صورة حضارية عن نادٍ يمتلك إرثاً تاريخياً وقاعدة جماهيرية وفكراً إدارياً وفنياً راسخاً، لذلك أشعر بالفخر وأنا أرى مزيجاً رائعاً من اللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرة في منظومة واحدة، معدل الأعمار في الفريق الحالي مثالي ويدعو للتفاؤل، وقد انعكس ذلك على أجواء المعسكر والانضباط الجماعي».

وأضاف: «منذ التتويج بدوري أبطال آسيا، تم تشكيل لجنة قبل نحو 8 أشهر لمتابعة كافة الجوانب الخاصة بالمشاركة، سواء على الصعيد الإداري أو الفني أو الإعلامي أو الجماهيري، وصولاً للتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة فلاديمير إيفيتش واللجان المختصة».

وأكمل: «ندرك تماماً صعوبة التوقيت، كون البطولة تأتي بعد موسم مرهق وقبل موسم آخر طويل، لكننا في العين نمتلك الخبرة في إدارة التحديات، وأول ما قمنا به هو تقييم الموسم الماضي بموضوعية، واستخلاص ما يلزم لتفادي تكرار الأخطاء».

واعتبر عضو مجلس إدارة نادي العين، أن التأهل إلى البطولة بنظامها الجديد الذي يشمل 32 فريقاً من مختلف القارات، يمثل مسؤولية مضاعفة، لأن العين لا يشارك لمجرد التواجد، بل للمنافسة، الأمر الذي نجده في جينات العيناوية أو كما يقولون «DNA»، وقال: «اعتدنا كجماهير قبل أن نتحدث من موقعنا الحالي كمسؤولين، على تبوؤ العين لمكانته في كافة البطولات بشخصيته القوية وظهوره المشرف، ولا يمكن أن يرضى أي عيناوي بمبدأ المشاركة على حساب التواجد للمنافسة في الوصول إلى أبعد مدى في أي مسابقة».

وحول التعاقدات الأخيرة، أوضح الكتبي أن التعاقد مع ثمانية لاعبين تم وفق معايير واضحة وضعها الجهاز الفني، تراعي التوازن بين عناصر الخبرة والشباب، وتركز على النوعية أكثر من العدد، مؤكداً أن الاندماج بين العناصر الجديدة كان سريعاً بفضل الروح الجماعية في النادي.