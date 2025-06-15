الألمانية ماريا «أكبر لاعبة» تتوج ببطولة تنس 500 نقطة

لندن (د ب أ)

زينت اللاعبة الألمانية المخضرمة تاتيانا ماريا مشوارها الرائع مع رياضة التنس بتحقيق أكبر لقب في مسيرتها في نادي كوينز بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم.

فازت ماريا (37 عاماً) على الأميركية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 6-3 و6-4 في نهائي البطولة المقامة على الملاعب العشبية، والتي تبقى تحضيرية لبطولة ويمبلدون، لتحقق اللاعبة الألمانية اللقب الرابع في مسيرتها الطويلة.

وأصبحت ماريا أكبر لاعبة على الإطلاق تحقق إحدى بطولات فئة 500 نقطة.

وفي طريقها لهذا اللقب، حققت تاتيانا انتصارين رائعين على الكازاخية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة، والأميركية ماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة.

وستبدأ بطولة ويمبلدون يوم 30 يونيو الجاري، علما بأن أفضل إنجاز لماريا في البطولات الأربع الكبرى كان الوصول لنصف نهائي هذه البطولة في عام 2022.

ويضمن الفوز ببطولة كوينز لماريا العودة إلى أول 50 لاعبة في التصنيف العالمي للمحترفات، وستكون أيضاً المصنفة الأولى في ألمانيا اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

ومرت ماريا بكبوة شديدة على مستوى النتائج، حيث لم تفز بأي مباراة منذ أبريل الماضي، بينما كان لقبها الأخير عندما حققت بطولة بوجوتا في كولومبيا عام 2023.

وأقام نادي كوينز في لندن بطولة نسائية للمرة الأولى منذ 52 عاماً.