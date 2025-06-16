«الأخضر» السعودي يجتاز هايتي بهدف في الكأس الذهبية

واشنطن (د ب أ)

افتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا، بفوز صعب 1 / صفر على منتخب هايتي. وتقمص صالح الشهري دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ليمنح المنتخب (الأخضر) انتصاره الأول في مشواره بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات، في المسابقة المخصصة لمنتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، التي يشارك فيها الأخضر السعودي ببطاقة دعوة. ورغم الفوز، لم يظهر منتخب السعودية بمستواه المعتاد، حيث كان بإمكان منتخب هايتي تسجيل العديد من الأهداف على مدار شوطي المباراة، خاصة في الشوط الأول، لولا نقص خبرة لاعبيه في التعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى. بتلك النتيجة، حصل منتخب السعودية على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الأميركي (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، بعدما حقق انتصاراً كاسحاً 5 / صفر على منتخب ترينداد وتوباجو، بالجولة الافتتاحية. في المقابل، بقي منتخب هايتي بلا نقاط، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، التي يتذيلها منتخب ترينداد وتوباجو. ويستعد منتخب السعودية لمواجهة من العيار الثقيل مع منتخب الولايات المتحدة في الجولة الثانية للمجموعة، في مساء الخميس القادم بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة المقبل بتوقيت جرينتش)، قبل أن يلاقي منتخب ترينداد وتوباجو في الجولة الأخيرة، بعدها بثلاثة أيام.