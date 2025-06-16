مدرب بورتو: ظروف الدوري البرازيلي خدمت بالميراس

واشنطن(د ب أ)

أثنى مارتن أنسيلمي، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، على أداء لاعبيه عقب التعادل بدون أهداف مع بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وأشاد المدرب الأرجنتيني "بسلوك اللاعبين وطريقة قتالهم حتى النهاية" ضد خصم "شديد الحماس، يضغط بقوة ويملك خيارات متعددة"، بعد مباراة "متقاربة للغاية". وأعرب أنسيلمي عن فخره بسلوك كلاوديو راموس، حارس مرمى الفريق، "الذي أثبت جدارته باللعب أساسياً"، وكذلك بـ"التقديم الرائع" لجابري فيجا، الذي شارك أساسياً لأول مرة، والبراعة الدفاعية لمارتيم فرنانديز التي سمحت له "بالتنقل بين خطي دفاع من ثلاثة إلى أربعة لاعبين، حسب ضغط الخصم". وقال المدرب الشاب "39 عاماً" في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه "لقد كانت مباراة تنافسية للغاية. عشنا لحظات جيدة. في الشوط الأول، سيطرنا على الكرة جيداً، لكن الأمر لم يكن سهلاً لأنهم لاعبون أقوياء وضغطوا علينا كثيراً". أوضح أنسيلمي "افتقرنا للدقة في إنهاء الهجمات. بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، لكننا سمحنا لأنفسنا بالتراجع. لقد عملوا بجد على هذه الجوانب، فهم يمرون بمنتصف الموسم في الدوري المحلي. بالنسبة لنا، هذه هي أول مباراة بعد فترة التوقف، وضد منافس لديه خيارات متعددة". وشدد أنسيلمي "أود أن أسلط الضوء على سلوك لاعبينا وكيف قاتلوا حتى النهاية في المباراة". أكد مدرب بورتو "المباراة التالية دائماً هي الأهم. الفوز في كرة القدم ليس سهلاً، لا أحد يقدم لك أي شيء، والجميع يتنافس. وأتم أنسيمي تصريحاته قائلاً "المنافسان التاليان يتمتعان بجودة عالية، وقد رأينا ذلك بالأمس، لذا نحن نركز على المباراتين التاليتين، على أداء واجبنا ومواصلة التحسن. من الجيد أن تكون هذه هي المباراة الأولى لأنها منحتنا إيقاعاً جيداً، ومن الآن فصاعداً، نحن مستعدون". ويلتقي بورتو، بطل دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2004، مع إنتر ميامي يوم الخميس القادم بالجولة الثانية في المجموعة، قبل أن يختتم لقاءاته في المجموعة بمواجهة الأهلي بعدها بأربعة أيام.