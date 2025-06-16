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الرياضة

الألمانية تاتيانا تحلق بـ«القفزة 43» في التصنيف العالمي للتنس

الألمانية تاتيانا تحلق بـ«القفزة 43» في التصنيف العالمي للتنس
16 يونيو 2025 11:14

برلين (د ب أ)

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حققت الألمانية تاتيانا ماريا أكبر قفزة في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم، حيث قفزت اللاعبة الألمانية 43 خطوة للأمام لتحتل المركز 43 عالمياً، بعد تتويجها بلقب بطولة كوينز للتنس بعد فوزها في المباراة النهائية أمس الأحد على الأميركية أماندا أنيسيموفا، التي تقدمت أيضاً للمركز 14 عالمياً. وعلى مستوى القمة، احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصدارة التصنيف، وكذلك الأميركيتان كوكو جوف وجيسيكا بيجولا بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب. بينما تقدمت الصينية كينوين شينج للمركز الرابع على حساب الإيطالية جاسمين باوليني، التي تراجعت للمركز الخامس، وقفزت الأميركية ماديسون كيز خطوتين لتحتل المركز السادس، بينما تراجعت الروسية ميرا أندريفا للمركز السابع، والبولندية إيجا شفيونتيك للمركز الثامن. وتقدمت أيضاً الأميركية إيما نافارو للمركز التاسع على حساب الإسبانية باولا بادوسا، التي تراجعت للمركز العاشر. أما النجمة التونسية أنس جابر فتراجعت 7 مراكز للوراء، لتحتل المرتبة 61 عالمياً، بينما قفزت المصرية ميار شريف 20 خطوة للأمام، لتحتل المركز 88 عالمياً، وتعود مجدداً للتواجد بين أول 100 لاعبة في التصنيف.

كوكو جوف
جيسيكا بيجولا
إيجا شفيونتيك
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