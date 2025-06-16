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الرياضة

الإمارات تفوز على أميركا في افتتاح كأس «النتبول» للسيدات

الإمارات تفوز على أميركا في افتتاح كأس «النتبول» للسيدات
16 يونيو 2025 18:30

 

دبي (وام)
استهل منتخب الإمارات مشواره في النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة الشبكة «النتبول» للسيدات، بفوز كبير على نظيره الأميركي بنتيجة 74-32، أمس، بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة، التي تستمر حتى 21 يونيو الجاري.
وتُعد البطولة أول حدث رسمي معتمد من الاتحاد الدولي لكرة الشبكة يُقام في دولة الإمارات، وتشارك فيها 6 منتخبات من ثلاث قارات، هي الإمارات (المصنف 23 عالمياً)، والولايات المتحدة الأميركية (30)، وسنغافورة (19)، وجمهورية أيرلندا (18)، وكينيا (25)، وناميبيا (20).
وشهدت الجولة الأولى أيضاً فوز سنغافورة على أيرلندا بنتيجة 64-55، وناميبيا على كينيا 41-33. وتُستكمل المنافسات بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة الثانية، حيث تلتقي الإمارات مع ناميبيا، وسنغافورة مع كينيا، والولايات المتحدة مع أيرلندا.

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