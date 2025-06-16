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الرياضة

سيباستيان كيل: بلينجهام ترك بصمته في تدريبات دورتموند

سيباستيان كيل: بلينجهام ترك بصمته في تدريبات دورتموند
16 يونيو 2025 19:05

لندن (د ب أ)
قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بنادي بروسيا دورتموند الألماني، إن اللاعب الإنجليزي الشاب جوب بلينجهام المنضم حديثاً إلى النادي، ترك بصمته في تدريبات الفريق بعد انضمامه من سندرلاند الأسبوع الماضي.
وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاماً، انضم للفريق مقابل 31 مليون جنيه إسترليني (12ر42 مليون دولار) وهو يتواجد مع الفريق في نيوجيرسي استعداداً لمواجهة فلومينينزي البرازيلي في مستهل مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية.
ومن المرجح أن يشارك اللاعب للمرة الأولى مع الفريق وذلك بعد تألقه في تدريبات الفريق مؤخراً.
وقال كيل، في إشارة لمشاركة اللاعب في مباراة ملحق التأهل للدوري الإنجليزي مع ساندرلاند: «من الواضح أنه في قمة مستواه، بعدما لعب لوقت أطول من غيره من اللاعبين».
وأضاف: «إنه لاعب رائع وبالطبع لديه العقلية الصحيحة والانضباط والاحترافية، لقد وضع بصمته في التدريبات في الأيام الأولى له هناك».
وتابع كيل: «لذلك نحن سعداء بأن كل شيء سار على ما يرام قبل كأس العالم للأندية، لأنه إضافة كبيرة للفريق».

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