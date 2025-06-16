أنس جابر إلى الدور الثاني في برلين

برلين (أ ف ب)

تأهلت التونسية أنس جابر الى الدور الثاني من دورة برلين لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها على الأميركية كارولين دوليهيدي المتأهلة من التصفيات 7-6 (7-5) و6-1 اليوم.

حققت الأميركية المغمورة أول كسر للأرسال في المباراة في الشوط السابع من المجموعة الأولى لتتقدم 4-3، لكن التونسية ردت التحية مباشرة قبل أن تفرض جولة فاصلة فازت بها بنتيجة 7-5.

وبعد أن فرض التعادل 1-1 في المجموعة الثانية، فازت جابر بالأشواط الخمسة التالية لتحسم المباراة في صالحها.

وحققت البولندية ماجدالينا فريش المفاجأة بفوزها على الروسية الشابة ميرا أندرييفا المصنفة سادسة 2-6 و7-5 و6-0.

وحققت الإسبانية باولا بادوسا فوزاً سهلاً على الألمانية إيفا ليس 6-1 و6-3، وحذت حذوها الأميركية إيما نافارو على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-3.

وتأتي دورة برلين على الملاعب العشبية في إطار الاستعدادات لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن جراند سلام، والتي تنطلق في 30 يونيو الجاري.