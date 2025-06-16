الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنس جابر إلى الدور الثاني في برلين

أنس جابر إلى الدور الثاني في برلين
16 يونيو 2025 22:24

برلين (أ ف ب)
تأهلت التونسية أنس جابر الى الدور الثاني من دورة برلين لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها على الأميركية كارولين دوليهيدي المتأهلة من التصفيات 7-6 (7-5) و6-1 اليوم.
حققت الأميركية المغمورة أول كسر للأرسال في المباراة في الشوط السابع من المجموعة الأولى لتتقدم 4-3، لكن التونسية ردت التحية مباشرة قبل أن تفرض جولة فاصلة فازت بها بنتيجة 7-5.
وبعد أن فرض التعادل 1-1 في المجموعة الثانية، فازت جابر بالأشواط الخمسة التالية لتحسم المباراة في صالحها.
وحققت البولندية ماجدالينا فريش المفاجأة بفوزها على الروسية الشابة ميرا أندرييفا المصنفة سادسة 2-6 و7-5 و6-0.
وحققت الإسبانية باولا بادوسا فوزاً سهلاً على الألمانية إيفا ليس 6-1 و6-3، وحذت حذوها الأميركية إيما نافارو على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-3.
وتأتي دورة برلين على الملاعب العشبية في إطار الاستعدادات لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن جراند سلام، والتي تنطلق في 30 يونيو الجاري.

أخبار ذات صلة
ألكاراز ورادوكانو يتصدران «الزوجي المختلط» في «أميركا للتنس»
سابالينكا تعتذر عن تصريحاتها بعد نهائي «رولان جاروس»
أنس جابر
التنس
برلين
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©