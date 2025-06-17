تكريم مواهب بطولة العين للشطرنج السريع



العين (الاتحاد)

أسدل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الستار على منافسات بطولة العين تشيري بلوسم للشطرنج السريع، والتي امتدت على مدار يومين من التحدي والتفكير الاستراتيجي، بمشاركة نخبة من المواهب الواعدة في أجواء حماسية احتضنها مقر النادي.

وشهد الحفل الختامي، الذي حضره عمر الوسواسي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بنادي العين للشطرنج، إلى جانب جمع من أولياء الأمور والمهتمين باللعبة، تكريم الأبطال والبطلات الذين لمع نجمهم خلال البطولة.

وتوَّج خليفة خالد بلقب البطولة، فيما حلّ عبدالله يونس وصيفاً، وجاء محمد فراج في المركز الثالث، وعلى مستوى الجوائز الفردية، تألقت سارة سوزان إلياس كأفضل لاعبة، بينما فاز أحمد يونس بجائزة أفضل لاعب.

وفي فئات الناشئة، خطف الأضواء كلٌّ من: حمدان صلاح «أفضل لاعب تحت 14 سنة»، وميرتيكا براكاش «أفضل لاعبة تحت 14 سنة»، وزايد علي «أفضل لاعب تحت 12 سنة»، وبروندها شارما «أفضل لاعبة تحت 12 سنة»، وإيفان ماثيو «أفضل لاعب تحت 10 سنوات»، وموزة حمدان الكندي «أفضل لاعبة تحت 10 سنوات»، وأحيان حسيب «أفضل لاعب تحت 8 سنوات»، وأسما عسلية «أفضل لاعبة تحت 8 سنوات».

وعبّر عمر الوسواسي عن فخره بالمستوى المشرف الذي قدّمه المشاركون، مؤكداً أن النادي يواصل التزامه برعاية المواهب وتوفير بيئة تنافسية مثالية، تسهم في إعداد جيل جديد من أبطال الشطرنج، وقال: «هذه البطولة ليست مجرد منافسة، بل منصة لاكتشاف الطاقات الكامنة، وصقل العقول الشابة بثقافة التفكير والتحليل والتخطيط»، مشدداً على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في تعزيز حضور الشطرنج بين الأجيال الصاعدة.