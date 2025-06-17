الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عادل الحوسني: البطولة الآسيوية حُلم تحقق مع الشارقة.. وانتظرونا في النخبة

عادل الحوسني: البطولة الآسيوية حُلم تحقق مع الشارقة.. وانتظرونا في النخبة
17 يونيو 2025 16:00


علي معالي (أبوظبي)
بدأ عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة مرحلة التأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبي مؤخراً، عقب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام فريق ليون سيتي السنغافوري، وانتظم الحوسني في التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد بديوي، وفي تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» قال: «تعرضت لهذه الإصابة بسبب سوء أرضية ملعب فريق ليون سيتي، لم نتعود على هذا الملعب، وكانت منطقة المرمى خليط بين العشبين، الطبيعي والصناعي، وأثناء المباراة تعرضت لهذه الإصابة، وهي واردة في عالم كرة القدم، ولكنني سأعود أكثر قوة لقيادة حراسة فريقي، ومن المتوقع أن أكون جاهز تماماً في منتصف الموسم الجديد».
وقال الحوسني: «ما تحقق بفوزنا بدوري أبطال آسيا 2، نعتبره بمثابة حُلم تحقق لنا جميعا كفريق، وهي البطولة الثانية الأقوى في القارة الصفراء، وثقتنا كانت كبيرة خلال المشوار الطويل، الذي شهد محطات صعبة للغاية منها المواجهة مع شباب الأهلي في دور الثمانية، ثم بعدها مباشرة مواجهة التعاون السعودي في نصف النهائي، والصعوبة أن هاتين المباراتين تحديداً كانت أمام فريقين بهما العديد من الامتيازات والكفاءات في أرض الملعب، وهما من الأبرز للوصول للنهائي».
وأضاف: «كانت هناك نقطة تحول مهمة للغاية في مباراة التعاون، بعد التصدي لضربة جزاء من الفريق السعودي، جعلتنا بعد ما يقرب من 20 دقيقة أن ندخل أجواء المباراة بمنتهى القوة».
وقال عادل الحوسني: «كان في مقدورنا أن نحقق لقب الدوري، ولكن ذلك لم يحدث لعدة أسباب منها ضياع نقاط سهلة في توقيت صعب من المشوار المحلي، وعلينا تدارك ذلك في الموسم الجديد، وبدون شك الفوز في نهاية الموسم بدوري أبطال آسيا جعلنا نتواجد ضمن كبار القارة، وعلينا أن نثبت كفاءة الملك في الموسم القاري الجديد عندما نتواجد في«النخبة الآسيوية» وفي نفس الوقت علينا أن نقاتل في كل المسابقات المحلية».
وتابع: «هناك حراس مرمى أثبتوا كفاءتهم العالية هذا الموسم منهم حمد المقبالي فهو ذكي وله مستقبل وسلطان المنذري وسهيل عبدالله، وعلي الحوسني وخالد عيسى وعلي خصيف، جميعهم قدموا موسماً مميزاً، وهناك عناصر مميزة من اللاعبين منهم علي صالح ولوان بيريرا وكايو لوكاس وبالا وسيزار».
وتحدث الحوسني عن مشواره مع الشارقة فقال: أتمنى أن أنهي حياتي لاعباً وحارساً لمرمى الملك، وأمامي مواسم عديدة من أجل تحقيق أحلامي المستقبلية مع فريقي الذي قدمت مع مواسم رائعة، وأتمنى في المواسم المقبلة المحافظة على قوة هذا الكيان الكروي الكبير من خلال حراسة شباكه.
وكشف الحوسني عن كفاءته العالية في هذا الموسم في التصدي لضربات الجزاء، أو ركلات الترجيح قائلا: أجلس فترات طويلة مع مدرب الحراس ناي نتكلم وندرس اللاعبين أصحاب التسديدات هذه، وكنت أتمنى التواصل معه بالمنتخب لكن الإصابة الحالية أبعدتني في توقيت صعب.

 

أخبار ذات صلة
ثلاثية «بريكس» تنهي هيمنة الرياضي على «سلة آسيا»
العين «زعيم» الألقاب.. و15 نادياً في قائمة أبطال موسم 2024-2025
عادل الحوسني
فريق الشارقة
دوري أبطال آسيا
الملك
المنتخب الوطني
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©