16 مليار دولار حصة «عمالقة وكالات اللاعبين»

مراد المصري (أبوظبي)

كشفت إحصائية مالية متخصصة من قبل المركز الدولي للدراسات الرياضية، أن إجمالي القيمة السوقية للاعبين الذين تمتلك حقوقهم أكبر 40 وكالة، ممن يتواجد موكليها في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بلغ نحو 16 مليار دولار أميركي.

وتصدرت شركة «سي أيه أيه بايس» التي تضم عدداً من أبرز وكلاء اللاعبين في العالم، هذ القائمة بحصة بلغت 2,587 مليار دولار، وهي التي تضم 160 لاعباً، وأكثرهم قيمة في القائمة المصري عمر مرموش بـ 86 مليون دولار، إلى جانب أسماء مثل الفرنسي إدواردو كامافينجا، والإسباني أليكس باينا، والجزائري ريان آيت نوري وغيرهم.

وجاءت بالمرتبة الثانية وكالة «جيستيفوت» التي يمتكلها خورخي مينديز الوكيل السابق لكريستيانو رونالدو، والتي تضم 39 لاعباً، بإجمالي 1,915 مليار دولار، وهي التي تضم لاعبين مثل البرتغاليين فيتينها وجواو نيفيز وروبن دياز وبيدرو نيتو، وبيرناردو سيلفا، والفرنسي برادلي باركولا، وغيرهم.

فيما حلت في المركز الثالث وكالة ويسيرمان جروب، التي تضم 120 لاعباً تبلغ قيمتهم 1,501 مليون دولار، وهي التي تضم أسماء مثل: الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، والهولندي دينزل دومفريس، والإسباني مارك كاسادو وغيرهم.

وحلت وكالة «يونيك سبورتس جروب» بالمرتبة الرابعة بـ 78 لاعباً تبلغ قيمتهم السوقية 974 مليون دولار، ثم وكالة «يونايتد تالينت» بالمركز الخامس مع 60 لاعباً بقيمة 915 مليون دولار.