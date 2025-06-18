الأندية «اللاتينية» تُحرج «كبار أوروبا» في مونديال الأندية!

سلطان آل علي (دبي)

على عكس التوقعات التي دائماً ما ترجّح كفة الأندية الأوروبية في كأس العالم للأندية، شهدت نسخة 2025 الأولى بالشكل الجديد مفاجآت بارزة أكدت أن الأندية اللاتينية ما زالت تملك الكثير من القوة والمهارة، وأن الفجوة بينها وبين القارة «العجوز» ليست كما تُصوّرها الخطابات الإعلامية.

ففي أربع مواجهات جمعت ممثلي أوروبا أمام فرق من أميركا اللاتينية حتى الآن، لم يتمكن أي فريق أوروبي من تحقيق الفوز، حيث انتهت جميع اللقاءات بالتعادل.

في بداية هذه السلسلة، فرض بالميراس البرازيلي التعادل السلبي على بورتو البرتغالي، في مواجهة كانت شاهدة على حضور مميز للفريق البرازيلي الذي هدد وهاجم وكان أقرب للانتصار، وأظهر صلابة قوية في التنظيم الدفاعي، حيث نجح في تحييد خطورة خصمه الأوروبي.

أما اللقاء بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي فكان الأكثر إثارة، وانتهى بنتيجة 2-2، حيث ظهر بوكا بصورة هجومية قوية، ولم يكتفِ بمجرد الصمود، بل تقدم وأحرج بنفيكا بهدفين قبل أن يتعادل الفريق البرتغالي في د84، ما عكس شجاعة وروحاً قتالية لاتينية لا تعرف الاستسلام.

من جهته، قدّم فلومينينسي البرازيلي مباراة مميزة أمام بروسيا دورتموند الألماني، حيث تفوق عليه في الأرقام الهجومية بما يقارب الضعف رغم الفارق في الإمكانيات والنجو، وكان الخروج بالتعادل السلبي بمثابة خسارة له ونتيجة إيجابية للمنافس الألماني.

وختاماً، أجبر مونتيري المكسيكي، ممثل قارة الكونكاكاف، إنتر ميلان الإيطالي على التعادل 1-1، في لقاء أظهر فيه الفريق اللاتيني حيوية وتنظيماً فاجأ أحد أكبر فرق الدوري الإيطالي. فقد تقدم في البداية، ثم تعادل إنتر ميلان وعانى في اللقاء بصورة كبيرة.

ما كشفت عنه هذه النتائج أن الأندية اللاتينية ما زالت تملك مقومات المنافسة والندية، حتى في ظل الفوارق الاقتصادية والبنية التحتية الكبيرة التي تصبّ في مصلحة الأندية الأوروبية. الروح، والتاريخ، والانضباط الفني، جميعها عناصر تُبقي فرق أميركا اللاتينية في قلب الحدث.

ربما تكون هذه النسخة من كأس العالم للأندية تذكيراً بأن المجد الكروي لا يُشترى فقط، بل يُبنى على أرض الملعب. وأن التوازن بين القارات لم يختفِ تماماً، بل يتجدد كلما أُتيحت الفرصة للكرة اللاتينية أن تُظهر هويتها وشغفها المعتاد.