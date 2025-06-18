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الرياضة

إنزاجي: الهلال عازم على الوصول إلى «أبعد نقطة»

إنزاجي: الهلال عازم على الوصول إلى «أبعد نقطة»
18 يونيو 2025 11:55

فيلادلفيا (أ ف ب)

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شدد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي الجديد، أن فريقه «عازم على الوصول إلى أبعد نقطة» في مسابقة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة، وذلك عشية مواجهة ريال مدريد الإسباني في منافسات المجموعة الثامنة.
وقال إنزاجي الذي جاء إلى الهلال بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-5، ولقب الدوري المحلي لصالح نابولي بفارق نقطة، في مؤتمر صحفي إن فريقه يملك الشغف والثقة وسنسعى لتقديم أفضل ما لديه.
وأضاف: «على الرغم من قلة الوقت المتاح للتحضير، فإن الفريق عازم على الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة».
وتابع: «طموحنا في الهلال هو أن نكون من بين أفضل الأندية، سنواجه ريال مدريد، ونحن نعلم أن المواجهة تكون قوية، لكننا مستعدون لذلك».
واستخف سيميوني بالانتقادات التي وجّهت إليه بشأن طريقة انتقاله إلى الهلال، وعما إذا كان قراره قد أثر على مستوى فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا: وقال «حصل كثيراً خلال أعوامي الأربعة مع إنتر، سمعت واطلعت على كل شيء».
وأردف: «إذا كانت هذه الانتقادات هي الثمن الذي يجب أن أدفعه مقابل أربعة أعوام في إنتر، فأنا سعيد بدفعه، لكنه لا يُقارن بكل الخير الذي تلقيته من الجميع، من الإنتر، من الجماهير، من الإدارة، من اللاعبين».
وأكمل الإيطالي: «أعلم أنني سأفتقد كل شيء هناك، حتى هذه اللحظات، وحتى الاتهامات الظالمة التي وُجهت إليّ خلال الأعوام الماضية، لكني كنت سعيداً حقاً، وقدمت كل ما لدي، وعملت بتعاون وثيق مع النادي والإدارة، وأعتقد أن الجميع، من أجل مصلحة إنتر، اقتنعوا بأن القرار الصحيح هو أن نفترق، رغم ما فيه من ألم متبادل».
ودافع المدرب عن قراره بالانتقال من نادٍ أوروبي كبير إلى الدوري السعودي الصاعد قائلاً: «قبلت التحدي وغادرت منطقة الراحة بعد أعوام عدة في إنتر، أريد أن أغيّر طريقة تفكيري وأسلوب لعبي، وأجرّب أشياء جديدة، لم يكن هناك ناد آخر أرغب في تدريبه، ولهذا اخترت الهلال».

سيموني إنزاجي
الهلال السعودي
ريال مدريد
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