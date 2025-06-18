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الرياضة

تعرّف على تشكيلة اليوفي المتوقعة لمواجهة العين

تعرّف على تشكيلة اليوفي المتوقعة لمواجهة العين
18 يونيو 2025 12:45

 
مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية التشكيلة التي من المتوقع أن يدفع بها إيجور تودرو مدرب يوفنتوس، في لقاء العين، فجر يوم الخميس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

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وبحسب المتابعين لتحضيرات الفريق فإنه من المتوقع أن يقود الفرنسي كولو مواني هجوم الفريق بمساندة من التركي كنان يلدز، والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، مع وجود رباعي خط الوسط الأميركي تيموثي ويا، والإيطالي أندريا كامبياسو، والفرنسي كيفرين تورام والأميركي ويستون ماكيني، وثلاثي الدفاع الإنجليزي لويد كيلي، والإيطالي دانييلي روجاني، والفرنسي بيير كالولو، والحارس الإيطالي ميكيلي دي جريجوريو.

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