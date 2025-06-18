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الرياضة

«ترولرمان» يطارد «كأس أسكوت الذهبية» غداً

«ترولرمان» يطارد «كأس أسكوت الذهبية» غداً
18 يونيو 2025 17:30

عصام السيد (أبوظبي)
تواصل خيول الإمارات غداً الخميس، مشاركتها بقوة في اليوم الثالث لمهرجان رويال أسكوت البريطاني، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، وتجري فعالياته في المملكة المتحدة، ويستمر حتى يوم 21 يونيو الجاري على مضمار أسكوت الشهير، وسط حضور جماهيري واسع، ومنافسة شرسة مع أبرز خيول أوروبا.
وتتزين كأس أسكوت الذهبية للفئة الأولي في الشوط الرئيس للأمسية، بالتزامن مع جو من الأناقة والإثارة، وتدمج هذه المناسبة النابضة بالحياة والاحتفالية، والتي يشار إليها باعتزاز باسم «يوم السيدات»، بين عوالم آخر صيحات الموضة وصناعة القبعات الرائعة.
ويمتد السباق على مسافة 4000 متر، وهو سباق عريق، حيث أقيم لأول مرة عام 1807 وفاز به بعض أشهر خيول التحمل في هذه الرياضة، ويتصدر «ترولرمان» لجودلفين الذي حل ثانياً العام الماضي، وأثبت فوزه في سباق هنري الثاني ستيكس في سانداون الشهر الماضي أنه عاد إلى المسار الصحيح.
ويدفع فريق جودلفين أيضاً بالجواد «دبي فيوتشر» الذي تألق وفاز بسباق كأس دبي الذهبية لمسافة 3200 متر بإشراف سعيد بن سرور الفائز بكاس آسكوت الذهبية 5 مرات، وصاحب رابع أعلى انتصار في قائمة المدربين في رويال آسكوت برصيد 39 انتصاراً.
ويبدأ الشوط الأول بسباق نورفولك ستيكس للفئة الثانية، ويشارك فيه «وايز ابروتش» لجودلفين، وينطلق الشوط الثاني بسباق كنج جورج هيرتيج بمشاركة «ماساي مون» لجودلفين، و«بوتسوين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ويجتذب الشوط الثالث سباق ريبلسديل ستيكس للفئة الثانية نخبة من المهرات عمر ثلاث سنوات، ويقام الشوط الخامس على لقب بريطانيا ستيكس «هيرتيج»، بمشاركة «فيفس كولمن» و«اريبيان ستوري» لجودلفين، و«تيروم»، و«رافد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويضيف سباق هامبتون كورت في الشوط السادس لمسة مميزة من سباقات الفئة الثالثة، فيما يختتم الشوط السابع بسباق بكنجهام بالاس للتكافؤ.

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