جوارديولا سعيد بأداء الصفقات الجديدة لمانشستر سيتي



فيلادلفيا (د ب أ)

بدا بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي سعيداً بأداء الصفقات الجديدة للفريق بعد الفوز 2/ صفر على الوداد البيضاوي المغربي، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

وصرح جوارديولا عبر القناة الخامسة عقب اللقاء «المباراة الأولى في دور المجموعات دائماً ما تكون صعبة، سنتعلم منها، وسنقدم أداءً أفضل في المباراة الثانية».

ويستعد السيتي لمواجهة عربية جديدة أمام العين ضمن منافسات الجولة الثانية بينما يلتقي الوداد المغربي مع يوفنتوس الإيطالي.

وتطرق جوارديولا أيضاً للحديث عن البطاقة الحمراء لريكو لويس لاعب الفريق أمام الوداد، قائلاً «لقد لمس الكرة، ولم تكن لديه أي نية في التدخل العنيف». وأوضح «أنا سعيد بالطبع بعودة رودري من الإصابة، سيكون مهما، وعلينا أن تحسين العديد من الأمور معه ولكن بشكل تدريجي، فالموسم طويل جداً، لكن من المهم أن نكون هنا».

واختتم جوارديولا تصريحاته بالحديث عن الصفقات الجديدة، قائلاً «قدم تيجاني رايندرز أداءً رائعاً، وريان شرقي لعب بشكل جيد في بعض الفترات». وكان النادي الإنجليزي تعاقد مع رايندرز من ميلان الإيطالي وشرقي من أولمبيك ليون الفرنسي مستغلاً فترة القيد الاستثنائية خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.