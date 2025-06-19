مدرب العين يعود إلى البرازيل

ساو باولو(أ ف ب)

أعلن نادي ساو باولو، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري البرازيلي لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرباً جديداً له حتى ديسمبر 2026 خلفاً لمواطنه لويس سوبيلديا.وكان كريسبو، البالغ من العمر 49 عاماً، درب نادي ساو باولو في الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2021، وخلال تلك الفترة فاز بلقب الدوري. وقال رئيس النادي جوليو كازاريس في بيان: «هرنان كريسبو عاد إلى الفريق الثلاثي الألوان!»، مضيفاً: «العلاقة التي تم بناؤها بين كريسبو ونادي ساو باولو، خلال الحلقة الأولى، تركت أساساً متيناً من الاحترام والإعجاب المتبادل». وأعلن نادي ساو باولو الاثنين أنه انفصل «بالاتفاق المتبادل» عن سوبيلدا، الذي فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف فلامنجو المتصدر. في المقابل، تأهل النادي إلى ثمن نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس التي تعادل دوري الأبطال في أوروبا. وسبق لكريسبو تدريب العين الإماراتي حيث توج معه بلقب دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024 للمرة الثانية في تاريخه، قبل أن يقيله في نوفمبر الماضي بسبب النتائج المخيبة. ويشارك نادي العين حالياً في مونديال الأندية في الولايات المتحدة. كما درب كريسبو الدحيل القطري. كما فاز بكأس سود أميركانا (المعادلة للدوري الأوروبي) عام 2020 مع نادي ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني. وترك كريسبو بصمته لاعباً في إيطاليا، بعد أن ارتدى على التوالي قمصان بارما، لاتسيو، إنتر ميلان، ميلان وجنوى. ولعب أيضاً في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.