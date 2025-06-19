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الرياضة

قرعة السوبر السعودي تضع الاتحاد مع النصر والهلال في مواجهة القادسية

قرعة السوبر السعودي تضع الاتحاد مع النصر والهلال في مواجهة القادسية
19 يونيو 2025 19:05

الرياض (د ب أ)

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أسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، حيث تقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس المقبل في هونج كونج. وتشارك أربع أندية في بطولة كأس السوبر السعودي التي ستستضيفها هونج كونج، والتي أصبحت ثالث بلد تستضيف البطولة بعد إنجلترا والإمارات العربية المتحدة، وهي فرق الاتحاد، حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، والهلال، صاحب المركز الثاني والقادسية وصيف الكأس وصاحب المركز الرابع، والنصر صاحب المركز الثالث. وأسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة بين الاتحاد والنصر في الدور قبل النهائي، فيما يلعب الهلال مع القادسية في المواجهة الثانية، فيما لم يتم الكشف عن موعد المباراتين. وكانت بطولة السوبر السعودي قد انطلقت عام 2013 بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، قبل أن يتم إدخال نظام جديد بمشاركة أربع فرق ابتداء من نسخة عام 2022.

كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
اتحاد جدة
النصر السعودي
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