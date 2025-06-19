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الرياضة

يوم ذهبي لـ«جودلفين» في الرويال آسكوت

يوم ذهبي لـ«جودلفين» في الرويال آسكوت
19 يونيو 2025 20:39

عصام السيد (أبوظبي)

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«ترولرمان» يطارد «كأس أسكوت الذهبية» غداً

تمكن «ترولرمان» لجودلفين، في يوم من ذهب في سلسلة السباقات الملكية البريطانية، من جمع المجد من أطرافه والفوز بكأس آسكوت الذهبية للفئة الأولى، بحضور ملك وملكة بريطانيا وسط حضور جماهيري واسع.
ويعد السباق الممتد على مسافة 4000 متر، أعرق سباق، حيث أقيم لأول مرة عام 1807، وتزامن مع «يوم السيدات»، بين عوالم آخر صيحات الموضة وصناعة القبعات الرائعة، في اليوم الثالث للمهرجان.
وشاركت 8 خيول في السباق الأشهر في العالم، وتمكن «ترولرمان» لجودلفين بإشراف شارلي ابلبي وقيادة ويليام بيوك من خطف الأضواء من منافسيه بالأسلوب الكلاسيكي، حين تقدم من البداية الى الصدارة، ولم يترك شاردة أو واردة وظل متمسكاً بها حتى خط النهاية متفوقاً بفارق 7 أطوال، وحطم الرقم القياسي بتحفة فنية في المقدمة بزمن وقدره 4:15:02 دقيقة.
وكان التوقيت الذي حققه «ترولرمان» ابن «جولدن هورن» (أسرع بـ 5.48 ثانية) متفوقاً بسهولة على 4:16:92 دقيقة التي سجلها الفائز بكأس الذهب عام 2010 «رايت أوف باساج».
وجاءت الثنائية لجودلفين في سباق بريطانيا ستيكس هيرتيج لمسافة الميل عبر «اريبيان ستوري» بقيادة اويسن ميرفي، وبإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الذي رفع رصيد انتصاراته إلى 40 انتصاراً، وسجل البطل زمناً وقدره 1:38:80 دقيقة.

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