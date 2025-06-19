نادال ينال لقب ماركيز



مدريد (رويترز)

أعلنت العائلة الملكية في بيان أن ملك إسبانيا فيليبي السادس منح نجم التنس رافائيل نادال لقب ماركيز اليوم الخميس، تقديرا لمساهمته في خدمة الأمة من خلال براعته الرياضية، وكان نادال، الحائز على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والذي اعتزل العام الماضي، من بين ستة أفراد تم تكريمهم ضمن الاحتفالات بالذكرى العاشرة لصعود الملك لسدة العرش، ومن بينهم المغنية لوز كاسال والسباحة البارالمبية تيريسا بيراليس.

وقالت العائلة الملكية «إنهم مصدر فخر لإسبانيا ونقطة مرجعية دائمة للقيم التي يجب أن تلهم مجتمعنا».

وسيحمل نادال المصنف الأول عالميا سابقا، البالغ عمره 39 عاما، لقب ماركيز ليفانت في مايوركا، حيث وُلد ويعيش. ويمكن لذريته أن يرثوا هذا اللقب.

وكرمت فرنسا المفتوحة نادال، وهو أكثر اللاعبين فوزا بلقبها برصيد 14 مرة، الشهر الماضي ببصمة دائمة لقدمه في الملعب الرئيسي.