مونديال الأندية.. بوتافوجو يباغت سان جيرمان وينفرد بقمة «الثانية»

واشنطن (د ب أ)

انفرد بوتافوجو البرازيلي بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية، وتقدم خطوة عملاقة نحو التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وحقق بوتافوجو مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تغلبه 1 / صفر على سان جيرمان، صباح اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضاً فوزاً ثمينا لأتلتيكو مدريد الإسباني 3 / 1 على سياتل ساوندرز الأميركي. ويدين بوتافوجو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه إيجور جيسوس، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، فيما عجز سان جيرمان عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء. وارتفع رصيد بوتافوجو، الذي حقق فوزه الثاني في المجموعة، إلى 6 نقاط، في الصدارة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، فيما توقف رصيد سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما قبع سياتل ساوندرز في قاع الترتيب، بلا رصيد من النقاط. ويلتقي سان جيرمان، الذي افتتح مشواره في البطولة على أفضل وجه بفوز كاسح 4 / صفر على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى، مع سياتل ساوندرز، في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي تشهد مواجهة ساخنة بين فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع بوتافجو، الذي استهل مسيرته في المجموعة بالفوز 2 / 1 على سياتل ساوندرز. وجاءت المبادرة الهجومية من جانب باريس سان جيرمان، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية بواسطة خفيشا كفاراتسخيليا، الذي انطلق بسرعته من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن جون فيكتور، حارس مرمى بوتافوجو، تصدى للكرة ببراعة. وعاد كفاراتسخيليا لتهديد مرمى بوتافوجو في الدقيقة السادسة، حيث سدد كرة قوية أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب. بمرور الوقت، بدأ بوتافوجو الدخول لأجواء المباراة، ومبادلة سان جيرمان الهجمات، فيما حصل سان جيرمان على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 19، حيث نفذها كفاراتسخيليا وسدد كرة قوية أرضية ولكن اصطدمت في الحائط البشري وخرجت إلى ركلة ركنية لم تستغل. هدأ إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن يفاجيء إيجور جيسوس الجميع بتسجيله هدفا لمصلحة بوتافوجو في الدقيقة 36 على عكس سير اللعب. وجاء الهدف بعدما تلقى إيجور جيسوس تمريرة بينية تسلمها وراوغ مدافع باريس سان جيرمان بمهارة وسدد على يمين الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الفرنسي، واضعاً الكرة داخل الشباك. حاول سان جيرمان إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط بتقدم بوتافوجو بهدف نظيف. وبدأ بوتافوجو الشوط الثاني بنشاط هجومي، حيث انطلق أليكس تيليس بالكرة في الدقيقة 48، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لكن دوناروما كان في الموعد، ليرد سان جيرمان في الدقيقة 51، حيث أرسل فيتينيا عرضية داخل منطقة الجزاء حولها جونزالو راموس بضربة رأس، ولكن حارس الفريق البرازيلي تصدى لها. وسدد جيفرسون سافارينو ضربة رأس في الدقيقة 53، لكن الكرة وصلت سهلة إلى دوناروما، ليجري الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، 4 تغييرات دفعة واحدة لصالح فريقه في الدقيقة 56، حيث دخل فابيان رويز وباركولا ومينديز وجواو نيفيز، بدلا من جونزالو راموس و بيرالدو وزائير إيمري وسيني مايولو. شدد باريس سان جيرمان من هجماته، غير أن محاولاته افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة، فيما أحرز برادلي باركولا هدفاً لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 78، لكن سرعان ما ألغاه الحكم بسبب وقوعه في مصيدة التسلل. وسارت المباراة في باقي الدقائق في اتجاه واحد وهو مرمى بوتافوجو، حيث سدد كفاراتسخيليا كرة قوية من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ولكن كرته علت العارضة، أعقبها تسديدة غير منضبطة من خارج المنطقة بواسطة فيتينيا، علت العارضة بقليل، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلناً فوز بوتافوجو.