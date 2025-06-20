9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة

سلطان آل علي (دبي)

في لحظة أخرى من سحره المتجدد، أضاف ليونيل ميسي صفحة جديدة إلى سجل أهدافه الأسطوري، عندما أحرز هدفه الـ68 من ركلة حرة مباشرة، ليقود إنتر ميامي إلى فوز مثير على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في كأس العالم للأندية. ورغم تقدم بورتو في الشوط الأول، لم يكن ميسي بحاجة إلى أكثر من فرصة ثابتة، ليعيد فريقه إلى الواجهة ويقلب الطاولة على ممثل أوروبا، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة. الهدف لم يكن مجرد لحظة حاسمة في اللقاء، بل كان لحظة تاريخية على مستوى سجلات اللعبة. بهذا الهدف، عزّز ميسي مكانته كأحد أعظم منفذي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم، ليصل إلى الهدف رقم 68 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته، مقترباً أكثر من الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو صاحب الـ77 هدفاً، والذي لطالما عُدّ المرجع الأول في هذه المهارة الخاصة. قائمة الهدافين التاريخيين من الركلات الحرة باتت تشهد تنافساً نادراً في الجودة والدقة، حيث أن هناك كوكبة من الأسماء اللامعة، مثل الأسطورة بيليه (70 هدفاً)، ورونالدينيو (66 هدفاً)، وديفيد بيكهام (65 هدفاً)، وكريستيانو رونالدو الذي يملك في رصيده 64 هدفاً من الركلات الحرة. لكن ما يميّز ميسي هو استمراريته، وتنوع أهدافه من هذه الوضعيات، من زوايا مختلفة، في مباريات مصيرية، ضد كبار الخصوم، وفي مختلف البطولات والقارات. الهدف أمام بورتو لم يكن مجرد رقم يُضاف إلى القائمة، بل كان مشهداً يلخص عبقرية ميسي المتجددة، وقدرته على الحسم في اللحظات الحرجة، حتى وهو يرتدي قميص إنتر ميامي في بطولة عالمية. بالنسبة للجماهير، باتت الركلة الحرة لميسي تُشبه ركلة الجزاء من حيث الخطورة، بل ربما تفوقها في الإثارة والجمال. مع اقترابه من الرقم القياسي لجونينيو، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع ميسي الوصول إلى الرقم 77 وتجاوزه؟ وبالنظر إلى لياقته الحالية وتفانيه في اللعب حتى وهو في نهاية مسيرته، فإن كل شيء ممكن. وفي كل مرة يصطف فيها خلف الكرة، هناك احتمال كبير أن يُضاف رقم جديد إلى إرث لا يتكرر