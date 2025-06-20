«أبوظبي للزوارق» يغازل «العالمية» بجدول المشاركات الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، لانطلاقة موسم حافل بالمشاركات الدولية خلال صيف 2025، حيث يمثل الرياضة البحرية في الدولة بنخبة البطولات العالمية لرياضات الزوارق والدراجات المائية، وذلك في إطار رؤية ودعم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية وتعزيز مكانة الرياضات البحرية للدولة عالمياً. وسينافس الفريق في أربع بطولات عالمية مرموقة، هي بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم للفورمولا2، وبطولة العالم للفورمولا4، وبطولة العالم للدراجات المائية وستشهد هذه المشاركات جولات متتابعة في 16 مدينة حول العالم، في برنامج مزدحم يعكس الطموح الإماراتي المتواصل في المحافظة على الصدارة وتحقيق إنجازات جديدة ويستهل الفريق موسمه بالمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا2 في مدينة برنديسي الإيطالية، خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو، حيث يسعى البطل راشد القمزي للحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي، بمساندة زميله منصور المنصوري كما يدخل فريق الدراجات المائية المنافسة بقوة في فئة الحركات الاستعراضية، عبر النجم راشد الملا، حامل لقب العالم في الموسم الماضي، في ثلاث جولات دولية أما فريق الفورمولا1، فيخوض خمس جولات حاسمة بقيادة المخضرم ثاني القمزي، وإلى جانبه السويدي إريك ستارك، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق، في خطوة تعزز من فرص التتويج باللقب العالمي وفي إطار دعم المواهب الوطنية، يمثل سالم اليافعي فريق أبوظبي في جولتين من بطولة الفورمولا4، ضمن خطة استراتيجية لتأهيل المواهب الشابة من أبطال الرياضات البحرية. وأكدت إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن الفريق يدخل غمار المنافسات بروح التحدي والجاهزية الكاملة، في مواصلة لمسيرة النجاحات التي حققها في السنوات الماضية، ولتجسيد توجيهات القيادة في رفع علم الإمارات عاليًا على منصات التتويج العالمية.