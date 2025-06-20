خيول الإمارات تواجه التحدي في ختام «رويال آسكوت» غداً

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول الإمارات التحدي، عصر الغد «السبت»، بمضمار أسكوت العريق بإنجلترا، فعاليات اليوم الختامي من مهرجان رويال آسكوت الملكي البريطاني، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، بإجمالي 35 سباقاً، ويتألف غداً من سبعة أشواط متضمنة سباق كوين اليزابيث جوبيلي ستيكس للفئة الأولى. ويتصدر «ريبلز رومانس» قائمة خيول جودلفين المشاركة في اليوم الخامس والأخير من المهرجان، حيث يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد في سباق هاردويك ستيكس (فئة2)، وينافس على لقب هذا السباق الممتد على مسافة 2400 متر، «العاصي» لشادويل. وفي اليوم ذاته، يشارك مهر جودلفين «سباي شيف» البالغ من العمر ثلاث سنوات، في سباق جيرسي ستيكس (فئة3)، بعد فوزه السهل في يارموث خلال مشاركته الثالثة، وياشرك من خيول الإمارات «رموز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ويأمل «ترينمور» لجودلفين في مواصلة انطلاقته الواعدة، عندما يخوض سباق شيشام ستيكس (ليستد) على مسافة 1400 متر، ومن خيول الإمارات «فينيسيان ليس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويطمح «سيمبول أوف أونر» لجودلفين إلى مواصلة بدايته المميزة في موسمه بعمر الثلاث سنوات، من خلال أولى مشاركاته في سباقات الهانديكاب عبر سباق ووكينغهام ستيكس، وهناك «جراف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«عرمرم» لزياد كلداري، و«مور ثندر» لسعيد سهيل. ويخوض «سلال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«البرهان» لشادويل تحدي سباق جولدن جيت ستيكس للتكافؤ لمسافة 2000 متر، ويختتم المهرجان بسباق كوين الكساندرا ستيكس الماراثوني لمسافة 4300 متر.