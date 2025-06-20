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الرياضة

1400 طالب في النهائيات الوطنية لبرنامج «أدنوك ياس في المدارس»

1400 طالب في النهائيات الوطنية لبرنامج «أدنوك ياس في المدارس»
20 يونيو 2025 14:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل برنامج «أدنوك ياس في المدارس» فعالياته في النسخة الخامسة عشرة من النهائيات الوطنية التي تقام في حلبة مرسى ياس بمشاركة 1400 طالب من 113 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، في احتفالية وطنية تجمع بين الشباب والابتكار والتعليم. وتستمر الفعاليات حتى 22 يونيو، بمشاركة أكثر من 310 فرق يشرف عليها 113 معلماً، ضمن سلسلة من المنافسات الديناميكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويُعد البرنامج أحد أبرز المبادرات التعليمية في دولة الإمارات لتطوير مهارات المستقبل، حيث يمنح الطلاب فرصة لتطبيق العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على تحديات واقعية. وتشمل نهائيات هذا العام مسابقات وطنية ضمن ثلاث فئات تتضمن مسابقة الفورمولا 1 في المدارس، وفورمولا إثارة، وسباق 4×4 في المدارس، وجميعها تهدف إلى تنمية مهارات أساسية في الهندسة والتصميم والاستدامة والعمل الجماعي.
ويستعرض الطلاب على مدار الأسبوع مهاراتهم الاحترافية في تصميم سيارات سباق مصغّرة وتطوير العلامة التجارية للفريق ووضع برامج الرعاية وعرض مشاريعهم أمام لجنة من الحكّام المتخصصين. وسيمثّل الفائزون دولة الإمارات في النهائيات العالمية لبطولة «فورمولا 1 في المدارس» المقرر إقامتها لاحقاً هذا العام.
وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «تعكس نهائيات هذا العام روح الطموح والإبداع والمهارة التي يتميز بها برنامج أدنوك ياس في المدارس، ونفخر بالدعم الذي تقدمه شركة أدنوك لتمكين الشباب وتعزيز الاستدامة وتطوير منظومة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومتابعة الجيل القادم من أبناء الإمارات وهم يواجهون التحدي بثقة واقتدار».
وتتماشى المنافسات مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تنمية المواهب الشابة القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وترسيخ دور الاستدامة كمحور رئيسي في مسيرة الابتكار. ويسهم البرنامج في تعزيز مفهوم التعلّم العملي الشامل، ويضم فرقاً طلابية من فئات متنوعة، ما يعزز المشاركة الشاملة والتكامل الاجتماعي، مع تضمين مفهوم الاستدامة في كل من النماذج الهندسية والعروض التقديمية.
قدّم برنامج «أدنوك ياس في المدارس» منذ انطلاقه أكثر من مليون ساعة تعليمية للطلاب، شملت أكثر من 1100 مدرسة على مستوى الدولة. ويأتي البرنامج ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية لشركة أدنوك، ويتماشى مع أهداف دولة الإمارات في مجالات التعليم، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، ليكون منصة حقيقية لصناعة جيل إماراتي متمكن في مجالات العلوم والهندسة.
تُعلَن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي يُبث عبر الإنترنت يوم 24 يونيو المقبل.

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