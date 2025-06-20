عبدالله الشرقي: نجاح «آسيوية بناء الأجسام» بروفة مثالية لـ «مونديال الإمارات»



دبي (الاتحاد)

وصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فوز المنتخب الوطني لبناء الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام في فئتي الرجال والماسترز، خلال بطولة آسيا التي اختتمت في إمارة عجمان بالإنجاز الدولي الباهر، خصوصاً أنه يتحقق لأول مرة في تاريخ رياضة بناء الأجسام الإماراتية، مؤكداً أن النجاح الباهر في تنظيم بطولة آسيا يعد بروفة مثالية تسبق استضافة عجمان بطولة العالم العام المقبل 2026.

وأهدى الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي الإنجازات المتحققة للقيادة الحكيمة للدولة، وللأسرة الرياضية الإماراتية، وأكد أن رعاية ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ساهمت بنجاح البطولة وتميزها لتصبح إحدى أفضل البطولات التي تم تنظيمها في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أبدعت بالتنظيم، وتوفير عناصر النجاح، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، متمنياً للجنة العليا المنظمة للبطولة مواصلة النجاح، خلال استضافة بطولة العالم التي ستقام في العام المقبل.

وحقق لاعبو منتخبنا 28 ميدالية ملونة، توزعت على 8 ذهبيات، و10 فضيات، و10 برونزيات، بينما حقق لاعبون آخرون مراكز متقدمة عديدة، وختم الشرقي بالتأكيد أن الجهود ستنصب بشكل كبير للحفاظ على هذه إنجاز المنتخب، وتعزيزه مستقبلاً، عملاً بالاستدامة الرياضية، ومثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة، ولجان الاتحاد والمدربين واللاعبين للجهود الفنية والإدارية التي بذلوها للوصول للمركز الأول.