خيول الإمارات تخوض التحدي العربي في تولوز

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول الإمارات، جولة جديدة من التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة عندما تنافس غداً «الأحد» في مضمار تولوز الفرنسي، على لقب «بري بريزدنت ييفيس بلانتان» للخيول في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 2100 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 13 خيلاً تسعي لتأكيد جدارتها. ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المهرة «بلسم» بإشراف شارل جوردين وقيادة ماكسيم فولون، ولم تشارك ابن «مهاب»، والفرس «زولفا» في أي سباق من قبل. وينافس من خيول الإمارات المهر «المشموم» للأصايل فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة أورتيز مندزابل، وخاض ابن «المرتجز» والفرس «فتاة العرب» سباقاً واحداً على لقب بري كوينتين الفاج دو بوزلس حل فيه ثانياً. وتمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «جيرمين» لهلال العلوي، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة مايكل بارزلونا، ولم تشارك ابنة «المرتجز» والفرس «ميوزيك دو سوليل» في أي سباق من قبل.