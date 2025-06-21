«الأولمبية الدولية» تدخل حقبة كوفنتري

لوزان (أ ف ب)

انتخبت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري في مارس الماضي في مواجهة ستة منافسين، وستصبح في سن الـ41 عاماً فقط، أول امرأة وأول أفريقية تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، خلفاً للألماني توماس باخ.وتبدأ المتوجة بسبع ميداليات أولمبية في السباحة، وهي أصغر رئيس للهيئة الأولمبية منذ مؤسسها الفرنسي بيار دي كوبرتان، فترة ولاية مدتها ثماني سنوات، قبل إمكانية تجديدها لمدة أربع سنوات أخرى. وقال جان-لو شابليه، المتخصص في الشؤون الأولمبية في جامعة لوزان، إن تقلدها منصب قمة الرياضة العالمية، وهو ما يعكس النفوذ السياسي المتزايد للرياضيين السابقين، «يشبِّب اللجنة الأولمبية الدولية بشكل كبير ويعزز شرعيتها». هذه الدلالة قوية بالنسبة لمنظمة وصفت منذ فترة طويلة بأنها مرجعية للأرستقراطيين، يديرها منذ 131 عاماً رجال غربيون - ثمانية أوروبيين وأميركي واحد، ولكنها أصبحت دولية بشكل ملحوظ وأنثوية تحت قيادة توماس باخ. وأوضح البافاري البالغ من العمر 71 عاماً، في بداية يونيو أنه فضلاً عن تحدي الصورة، اختار أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري «لصفاتها المهنية وصفاتها الإنسانية». ورغم أن عامة الناس لم يكتشفوها بعد، فإن الزيمبابوية التي انضمت إلى لجنة الرياضيين في عام 2013، معروفة بالفعل لدى الحركة الأولمبية، كعضو في اللجنة التنفيذية القوية ورئيسة لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في مدينة بريزبين الأسترالية. ومن المتوقع أن يكون تسليم السلطة في منتصف النهار هادئاً، حيث يقال إن توماس باخ الذي دافع خلف الكواليس عن اختيار البطلة السابقة، يشركها في كل اجتماعاته منذ شهر مارس الماضي. بعد 12 عاماً من الحكم، يترك البطل الأولمبي السابق في المبارزة وراءه بيتاً أولمبياً مزدهراً مادياً، يملك مضيفين لدورة الألعاب الأولمبية حتى عام 2034، وأمَّن اتفاقية البث مع قناة «إن بي سي يونيفيرسال» الأميركية حتى عام 2036، وهو أمر حاسم لماليتها. لكن يتعين على كيرستي كوفنتري على الأقل فرض بصمتها بسرعة، وهي التي قادت حملة سرية قامت خلالها بالحد من تنقلاتها وأنجبت ابنتها الثانية، دون طرح أي مقترحات ملموسة. وستتشاور الملكة السابقة لسباق 200 م ظهراً مع نحو مائة عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، لتحديد «خريطة طريق جديدة»، ثم ترأس اللجنة التنفيذية يومي الأربعاء والخميس، قبل التحدث إلى وسائل الإعلام. وسيكون موقفها موضع تدقيق خاص مع إعادة ظهور اختبارات الكروموسومات الجنسية للمشاركة في المسابقات النسائية، تحت زخم الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس الماضي، ثم الاتحاد الدولي للملاكمة الجديد في نهاية مايو الماضي. ومع بقاء أقل من عام حتى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، سيتعين على الرئيسة الجديدة أيضاً، أن تقرر مصير الرياضيين الروس والبيلاروس: ما لم يكن هناك سلام دائم في أوكرانيا، فإن المشاركة المحدودة في المسابقات الفردية، تحت علم محايد وشروط صارمة، كما هو الحال في أولمبياد باريس 2024، يبدو الخيار الأكثر ترجيحاً. وعلى الصعيد الدبلوماسي، سيتعين على كيرستي كوفنتري أيضاً ربط علاقة مع دونالد ترامب، رئيس الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028 والشتوية في سولت لايك سيتي عام 2034. وبالإضافة إلى إجراءاتها المتوقعة بشأن النموذج الاقتصادي للجنة الأولمبية الدولية وتأثيره على المناخ، وهي قضايا وجودية بالنسبة للحركة الأولمبية، فسيتعين على الهيئة الأولمبية أيضاً منح شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، والتي تتنافس عليها «الأطراف المهتمة»، من الهند إلى جنوب أفريقيا، مروراً بتركيا والمجر وقطر والمملكة العربية السعودية.