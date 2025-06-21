مونديال الأندية.. الريال ينتظر باتشوكا والهلال يتحدى سالزبورج

نيويورك (د ب أ)

يتطلع فريق ريال مدريد الإسباني لتحقيق أول فوز له في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، عندما يلاقي باتشوكا المكسيكي، غداً الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة. وفي نفس الجولة، يلتقي الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي، في مواجهة مصيرية للفريقين. وخيب ريال مدريد الآمال في أول اختبار رسمي لمديره الفني الجديد تشابي ألونسو، حيث تعادل مع الهلال السعودي بنتيجة 1/ 1 في مباراة الجولة الأولى، وقدم العملاق الإسباني أداءً متواضعاً، ولم يستفد من صفقتيه الجديدتين وهما ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين. كما لم يظهر نجومه القدامى فينسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام بصورة جيدة، وتأثر الفريق كثيراً بغياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي تخلف عن مواجهة الهلال بسبب وعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى. وانتظم مبابي هداف ريال مدريد والدوري الإسباني في الموسم الماضي بمعسكر الفريق مجدداً، وينتظر الضوء الأخضر من مدربه تشابي ألونسو للمشاركة أمام باتشوكا. ويتسلح الفريق المدريدي بأفضلية تاريخية ومعنوية أيضاً أمام منافسه المكسيكي، الذي هزمه بثلاثية دون رد في 18 ديسمبر الماضي، ليتوج بكأس القارات «فيفا إنتركونتيننتال» على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة. من جانبه، يطمع خايمي لوزانو مدرب باتشوكا في الخروج بنتيجة إيجابية، وتفجير مفاجأة جديدة في مونديال الأندية، الذي شهد تفوق أكثر من ناد لاتيني على الفرق الأوروبية، لأن الخسارة ستعني خروج باتشوكا بشكل كبير من الدور الأول، وذلك بعد خسارته 1/ 2 أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأولى. ويعول مدرب باتشوكا في آماله على الثلاثي الهجومي كينيدي وسولومون روندون ودومينيجيز فيجيروا، وكذلك ثنائي الوسط بيدرو بيدرازا وإلياس مونتيل، وكذلك الظهير الأيسر بريان جونزاليس صاحب الهدف الوحيد في مرمى سالزبورج. وفي المواجهة الأخرى، يستعد الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لمواجهة مصيرية أمام سالزبورج، حيث يتطلع الفريقان لفوز يعزز الآمال في التأهل لدور الـ 16. وسيرفع الفوز رصيد الفريق النمساوي إلى ست نقاط، ويؤهله مباشرة لدور الـ 16 قبل الجولة الثالثة، وبنفس الدوافع يسعى الهلال لفوز يقلب به موازين المجموعة، وينعش به آماله في التأهل قبل المواجهة الأسهل نظرياً أمام باتشوكا في الجولة الثالثة. ويحاول إنزاجي استغلال الدفعة المعنوية بعد الأداء المميز أمام ريال مدريد في الجولة الماضية، ويتسلح بعدد من العناصر المميزة في كل الخطوط مثل حارس المرمى المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلة جزاء في توقيت قاتل أمام ريال مدريد. ويتسلح الهلال أيضاً بكتيبة نجومه المحترفين مثل الثلاثي الدفاعي جواو كانسيلو وكاليدو كوليبالي ورينان لودي، ولاعب الوسط الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والثنائي البرازيلي الهجومي ماركوس ليوناردو ومالكوم مع سالم الدوسري قائد الفريق. وقبل مواجهة سالزبورج النمساوي، رفع سالم الدوسري راية التحدي، قائلاً: «الهلال لم يأت إلى الولايات المتحدة من أجل السياحة»، مشدداً على أن فريقه يتطلع أولاً للتأهل للدور الثاني ثم الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في الأدوار الإقصائية بالبطولة، وأنه قادر على تحقيق ذلك بفضل مجموعة اللاعبين المميزين، وخبرات المدرب الإيطالي إنزاجي.