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الرياضة

جماهير العين: مستمرون في الدعم وننتظر ردة الفعل أمام السيتي

جماهير العين: مستمرون في الدعم وننتظر ردة الفعل أمام السيتي
21 يونيو 2025 16:30

معتز الشامي (أتالانتا)
لم تكن الساعات التي أعقبت خسارة العين أمام يوفنتوس في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية مجرد وقت مستقطع بين مباراتين، بل كانت لحظة اختبار حقيقي لـ «الحالة المعنوية» داخل الفريق ومحيطه الجماهيري، فعلى مدار 48 ساعة مضت، تحوّلت أجواء الإحباط إلى طاقة دعم متجددة، واستُبدلت علامات الصدمة بإشارات الإصرار والتحدي.
جماهير العين في واشنطن أعلنت استمرار دعمها ومساندتها للفريق، حيث أجرت قناة DAZN العالمية مجموعة من اللقاءات الميدانية مع مشجعي «الزعيم» عقب خسارته في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية أمام يوفنتوس الإيطالي، والتي انتهت بنتيجة 5-0.
ورغم الإحباط عبّر غالبية المشجعين عن تمسّكهم بالفريق، مؤكدين أن الدعم لا يتوقف عند أول خسارة، وأن البطولة لا تُقاس بمباراة واحدة، بل بالقدرة على النهوض وتصحيح المسار، وقال سيف الساعدي، أحد مشجعي الفريق من المقيمين في واشنطن: «نحن هنا لأن العين في قلوبنا، نعم كانت الخسارة قاسية، لكن الفريق لديه القدرة على العودة، وسنظل خلفه في كل مباراة»، فيما ذكرت أم غلا، مشجعة حضرت من نيوجيرسي: «الزعيم يمرض ولا يموت، من الطبيعي أن نتألم، لكن الأهم أن نمنح لاعبينا الثقة ليستعيدوا الروح»، وأوضح خالد المهيري، مشجع حضر اللقاء مرتديا علم العين: «نقف مع الفريق اليوم أكثر من أي وقت، نؤمن بأن العين يملك رجالاً يعرفون كيف يردّون في الملعب»، وقال راشد الكعبي، مشجع جاء خلف الفريق من أبوظبي: «ما حدث أمام يوفنتوس لا يجب أن يتكرر، ننتظر ردة فعل قوية أمام السيتي والوداد على حد سواء، وأتمنى التوفيق دائماً لفريقي». 

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