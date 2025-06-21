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الرياضة

الوداد يحلم بـ«الفوز الأول» في تاريخ كأس العالم للأندية

الوداد يحلم بـ«الفوز الأول» في تاريخ كأس العالم للأندية
21 يونيو 2025 19:15

معتز الشامي (واشنطن)

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يلتقي يوفنتوس والوداد البيضاوي للمرة الأولى في تاريخهما في فيلادلفيا غداً الأحد، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى البناء على البدايات المتناقضة في كأس العالم للأندية 2025، وافتتح العملاق الإيطالي مشواره في البطولة بفوز كبير بنتيجة 5-0 على حساب العين في الجولة الأولى.
وسجل راندال كولو مواني هدفين، وسجل كينان يلديز وفرانسيسكو كونسيساو هدفاً واحداً ليتقدم يوفنتوس 4-0 في الشوط الأول، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة منذ فوزه 4-0 على ساسولو في الدوري الإيطالي في فبراير 2018، وأضاف كونسيساو هدفه الثاني والخامس ليوفنتوس قبل مرور ساعة من زمن المباراة.
وسجلت هذه النتيجة أكبر فارق انتصار في أول مباراة لفريق في كأس العالم للأندية، متجاوزة انتصارات برشلونة 4-0 في عام 2006 وباريس سان جيرمان في وقت سابق من هذه البطولة، ولا يزال يوفنتوس بحاجة لمواجهة مانشستر سيتي، المرشح الأوفر حظاً لتصدر المجموعة، في مباراته الأخيرة، ولذلك سيسعى للحصول على 3 نقاط أخرى في هذه المباراة، وهي النتيجة التي ستؤكد تقريباً مكانه في دور الـ16، ولديهم حالياً فرصة 93.9% للتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب، وفي هذه الأثناء، خسر الوداد البيضاوي المغربي أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في مباراته الافتتاحية، ولا يزال الفريق المغربي يبحث عن فوزه الأول في كأس العالم للأندية، بعد تعادله في مباراة واحدة وهزيمته في 3 من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن.
ورغم تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، واستحواذه على الكرة بنسبة 32.5% فقط ضد مانشستر سيتي، إلا أن الوداد سدد 12 كرة على مرمى فريق بيب جوارديولا، لذا على يوفنتوس توخي الحذر.
يعتبر يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظاً لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة السابعة، بنسبة 76.5%، بحسب «أوبتا»، في حين تبلغ نسبة الوداد 9.1%، و14.4% المتبقية للتعادل، ومن المتوقع أن يتأهل يوفنتوس ومانشستر سيتي بسهولة إلى دور الـ16، وهناك فرصة بنسبة 6.8% فقط أن يتمكن الوداد أو العين من تحقيق مفاجأة كبيرة والتفوق على أحد هذين الفريقين والتأهل.

الوداد المغربي
يوفنتوس
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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