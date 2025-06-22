مونديال الأندية.. صن داونز يكتب التاريخ في مواجهة أوروبا

عمرو عبيد (القاهرة)

خسر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مباراته أمام بروسيا دورتموند، بنتيجة 3-4، في الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم للأندية، وظهر «فريق القار ة السمراء» بصورة جيدة جداً أمام نظيره الأوروبي، رغم هزيمته، التي لم تمنعه من كتابة التاريخ للفرق الأفريقية في المونديال، إذ أصبح أول فريق من القارة الأفريقية ينجح في تسجيل 3 أهداف أمام أحد مُمثلي أوروبا، منذ انطلاق المونديال قبل رُبع القرن. وبإضافة المواجهات التي جمعت فرق القارتين، السمراء والعجوز، في البطولة الحالية، يبلغ الإجمالي 7 مباريات، تمكن ممثلو أوروبا من الفوز بها كلها، لكن صن داونز بات أول فريق أفريقي يهز الشباك الأوروبية 3 مرات «دُفعة واحدة»، ليحصد نصف عدد الأهداف الأفريقية في مرمى فرق أوروبا، وسجّل «أولاد البافانا» وحده ما يُعادل مجموع أهداف فريقي الرجاء المغربي والأهلي المصري، في الشباك الأوروبية، خلال مباراتين سابقتين لكليهما أمام ريال مدريد. ويُعد الرجاء المغربي أول فريق أفريقي يتمكن من التسجيل مرتين في مرمى منافس أوروبي، وحقق ذلك أمام «الملكي» في النُسخة الأولى من المونديال، بنظامه القديم، عام 2000، ورغم خسارته 2-3 وقتها، إلا أنه كان نداً قوياً لـ«الميرنجي»، الذي ظل متعادلاً معه حتى قبل دقيقتين فقط من نهاية مباراتهما في الدور الأول، عندما خطف الكاميروني الشهير، جيريمي، هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88. وعلى الصعيد الآسيوي، فعبر 16 مباراة جمعت بين ممثلي القارة الآسيوية والفرق الأوروبية، بما فيها المباريات التي لُعبت مؤخراً في النُسخة المونديالية الحديثة، تمكنت 3 فرق فقط من تسجيل هدفين أو 3 بمباراة واحدة أمام «عمالقة القارة العجوز»، يتصدرهم بالطبع «الزعيم»، الهلال السعودي، الذي هز شباك ريال مدريد 3 مرات، خلال نهائي بطولة 2022، الذي خسره الهلال بنتيجة 3-5. والمُثير أن نفس النتيجة تكررت سابقاً بين جامبا أوساكا الياباني ومانشستر يونايتد، في نصف نهائي نُسخة 2008، وقتما نجح «النيراتزوري الآسيوي» في تسجيل 3 أهداف بمرمى «الشياطين الحُمر»، مقابل 5 أهداف، في حين يبقى هدفا مواطنه كاشيما أنتلرز في شباك ريال مدريد بنهائي 2016، الأبرز والأكثر ندية، لأن «قرن الوعل» أجبر «الملكي» بهذين الهدفين على اللجوء إلى الوقت الإضافي آنذاك، بل إنه كان المُتقدّم في النتيجة بـ2-1، حتى أدرك «الأسطوري» رونالدو التعادل، وبعد خوض الوقت الإضافي، فاز «الريال» 4-2 في النهاية.