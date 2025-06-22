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الرياضة

دوري كرة القدم الإلكترونية يختتم موسم 2024 - 2025

دوري كرة القدم الإلكترونية يختتم موسم 2024 - 2025
22 يونيو 2025 15:43

الشارقة (الاتحاد)
يسدل الستار اليوم، على منافسات نهائي دوري كرة القدم الإلكترونية لموسم 2024 - 2025، والذي نظمه اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة M7 Esports، بمشاركة 14 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.
وشهد الحدث الذي امتد على مدار يومين تنافساً قوياً بين نخبة أندية كرة القدم الإماراتية، هي، العين، الوحدة، الجزيرة، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، دبا الحصن، بني ياس، الحمرية، خورفكان، النصر، حتا، كلباء، بالإضافة إلى مشاركة مميزة تعكس التطور المستمر للرياضات الإلكترونية في الدولة.
وانطلقت فعاليات البطولة بإقامة دور المجموعات في اليوم الأول، فيما خُصص اليوم الختامي لإقامة الأدوار النهائية، وتتويج الفريق الفائز بلقب الموسم.
وبهذه المناسبة، أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن تنظيم النسخة الثانية من دوري كرة القدم الإلكترونية يجسّد الاهتمام المتنامي من قبل الأندية الوطنية بقطاع الرياضات الرقمية، مشيراً إلى أن البطولة التي امتدت لأربعة أشهر من المنافسات التمهيدية، تشكّل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الرياضة التقليدية والإلكترونية.
وقال الطاهر:  «نحرص في الاتحاد على تعزيز ثقافة المنافسة الرقمية، وتمكين اللاعبين من التفاعل مع جماهيرهم ضمن بيئة احترافية، تواكب تطلعات الشباب وتدعم المواهب الإماراتية. كما تأتي هذه البطولة ضمن جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتطوير بطولات الأندية المحلية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الرياضات الإلكترونية».
ويُعد دوري كرة القدم الإلكترونية إحدى المبادرات النوعية لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الهادفة إلى خلق بيئة مستدامة لنمو هذا القطاع الواعد، ودعم تطلعات الأندية واللاعبين على حد سواء نحو التميز والتأثير في المشهد الرياضي الرقمي.

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