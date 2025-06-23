ألونسو: الريال عبر باتشوكا بالإيجابية والتواضع

واشنطن(د ب أ)

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن ناديه أظهر انضباطاً وتضحية خلال لقائه مع باتشوكا المكسيكي، ما قاده لحصد النقاط الثلاث، في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وتحدى الريال النقص العددي، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه راؤول أسينسيو بعد 7 دقائق فقط على انطلاق المباراة، ليحقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 3/ 1 على باتشوكا، بالجولة الثانية في المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وقال ألونسو عقب المباراة: «لن أقول إن الأهداف الثلاثة جاءت لأننا عملنا على ذلك مع لاعبي خط الوسط، لكننا تحدثنا عن ذلك خلال فترة الاستراحة». أضاف المدرب الإسباني: «لاعبونا يمتلكون الجودة والتسديدات كانت رائعة. لقد منحونا الأفضلية في موقف صعب، لأننا لعبنا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة من عمر اللقاء». وشدد ألونسو في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: «أظهر الفريق انضباطاً وتضحية، وأجاد السيطرة على مجريات المباراة دون الكرة. كنا نعلم أنه إذا استعدنا الكرة، يمكننا الفوز، وهكذا جاءت الأهداف». وتابع «التقدم بنتيجة 3/ صفر كان مهماً لتجنب الضغط علينا في حال تلقينا هدفاً، وهو ما حدث لاحقاً. إنه فوز يعززنا بشكل كبير، سواء على الصعيد الكروي أو المعنوي، للمنافسة في هذه البطولة». أشار ألونسو «كان يتعين علينا الدفاع بلاعب أقل، وعانينا وتحلينا بالتواضع لإيجاد اللحظة المناسبة. نجح خط الدفاع في السيطرة على منطقة الجزاء جيداً واستحوذنا على الكرة لفترات جيدة». وأوضح «نفذنا أموراً إيجابية، والأهم من ذلك كله، فزنا بالنقاط الثلاث. لم نتمكن من إظهار كل ما تدربنا عليه. كان علينا التكيف مع المباراة، والحفاظ على التوازن والاستحواذ حتى يشعر اللاعبون بالراحة». وعن التحديات القادمة له في الفترة المقبلة، قال المدرب الجديد للريال «هناك عديد من التحديات، لكن الأهم هو تكوين فكرة واضحة حتى نتمكن من التواصل بشكل أفضل في كل مباراة». وشدد «هذا يتطلب وقتاً. نريد أيضاً تطوير ثقافة استخدام السياق. نحتاج إلى الذكاء في اللعب، واليوم كان علينا التغيير بسرعة. بعد استراحة الترطيب، تحدثنا، ومن ثم قدمنا مباراة رائعة». وبسؤاله عن طرد أسينسيو قال ألونسو «كان من الممكن تجنب الطرد. نحن ندعم توني وسنرى ما سيحدث». وفيما يتعلق بالتصرفات العنصرية تجاه أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، صرح ألونسو «بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائم ونحن ندعمه. هذا غير مقبول، ونصدق ما قاله. إنهم يحققون في الأمر الآن». وتطرق ألونسو للحديث عن ارتفاع درجة الحرارة خلال اللقاء، حيث قال: «كان الجو حاراً جداً، لكن الرطوبة لم تكن مرتفعة كما في المباراة الأولى. انخفاض درجات الحرارة يساعدنا، ولكن هذا هو الواقع. لا يمكن تغيير الأمر، وينبغي علينا أن نتقبله».