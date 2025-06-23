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الرياضة

مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً

مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
23 يونيو 2025 13:22

باريس (أ ف ب)

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عاد الروسي دانييل مدفيديف إلى نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) بصعوده مركزين إلى التاسع، فيما تقدمت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 91 مركزاً وباتت الثالثة والسبعين في تصنيف المحترفات (دبليو تي أيه) الصادر الاثنين.وخاض مدفيديف، الأحد، النهائي الأول له منذ 15 شهراً، لكنه خسره أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في دورة هاله الألمانية، ما سمح للأخير بالتقدم من المركز الخامس والأربعين إلى الثلاثين، نتيجة مشوار مميز شهد إقصائه للإيطالي يانيك سينر الأول من الدور الثاني. ورغم الخسارة، بقي سينر متصدراً، لكن الفارق الذي يفصله عن ملاحقه كارلوس ألكاراز، تقلص بعد فوز الأخير بلقب دورة كوينز العشبية التي تشكل تحضيراً لبطولة ويمبلدون، حيث يدافع الإسباني البالغ 22 عاماً عن لقبه. واستعاد البريطاني جاك درايبر المركزين اللذين خسرهما الاثنين الماضي، وبات رابعاً مجدداً، نتيجة وصوله إلى نصف نهائي دورة كوينز، التي سمحت للتشيكي ييري ليهيتشكا بالتقدم 5 مراكز ليصبح الخامس والعشرين، نتيجة وصوله إلى النهائي. وبعد خروجه من الدور الأول في الدورة اللندنية، تراجع الأميركي تايلور فريتس مركزاً ليصبح الخامس، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي بات سادساً، نتيجة غيابه عن المشاركة الأسبوع المنصرم. ولدى السيدات، حيث بقيت الصدارة لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا بفارق كبير أمام الأميركيتين كوكو جوف وجيسيكا بيجولا، رغم خروجها من نصف نهائي دورة برلين، حققت فوندروشوفا قفزة هائلة بعد تقدمها 91 مركزاً، لتصبح الثالثة والسبعين، نتيجة تتويجها باللقب في العاصمة الألمانية على حساب الصينية وانغ جينيو التي تقدمت بدورها 16 مركزاً إلى الثالث والثلاثين. وعادت الإيطالي جازمين باوليني إلى المركز الرابع، رغم سقوطها عند الحاجز الأول في برلين، وذلك على حساب الصينية جنغ تشينوين التي فضلت عدم المشاركة في دورات الأسبوع المنصرم.

ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
ويمبلدون
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