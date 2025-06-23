«الشارقة للشطرنج» يعتمد مشاركته في «نجوم موسكو» و«عربية المغرب»



الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، بحضور أعضاء المجلس، حيث عبّر سعادته عن شكره لأعضاء الإدارة على جهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية، مثمناً التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، والذي كان له أثره في النجاحات التي حققها النادي على الصعيدين الفني والتنظيمي.

وأثنى مجلس الإدارة خلال الاجتماع على اختيار ثلاثة من لاعبي النادي ضمن الدفعة الأولى لمنصة لجنة المواهب، التي أطلقتها وزارة الرياضة مؤخراً، تحت مظلة لجنة رعاية المواهب الرياضية، وهم: صقر عيسى خميس، راشد حسين الحمادي، وسافين سافار، من أصل خمسة لاعبين على مستوى الدولة في رياضة الشطرنج.

واعتمد المجلس مشاركة النادي في بطولة «نجوم الشطرنج» التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، حيث يترأس الوفد عمران النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ويضم الوفد المدرب ولتر أرينسيبيا، واللاعبين: صقر عيسى، راشد الحمادي، محمد المعيني، وعبدالرحمن آل علي.

كما تم اعتماد مشاركة النادي في البطولة العربية للفئات العمرية، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو المقبل، ويرأس البعثة خليفة المزروعي عضو مجلس الإدارة، بمشاركة 12 لاعباً و3 مدربين.

واطلع المجلس على ترتيبات المعسكر الإعدادي للأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، المقرر إقامته الشهر المقبل، استعداداً لمشاركته في مهرجان «بييل للشطرنج» في سويسرا، المخصّص للفئة الأولى، ثم بطولة «جراند سويس» في أوزبكستان، ضمن مشاركاته الدولية البارزة.

كما استعرض الاجتماع تحضيرات النادي للمشاركة في فعاليات البرنامج الصيفي «عطلتنا غير»، الذي ينظمه النادي سنوياً بالتعاون مع الجهات المحلية، ويستقطب عدداً كبيراً من الناشئين والمهتمين باللعبة خلال عطلة الصيف.

وفي ختام الاجتماع، أكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي أن النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد النتائج أو تنظيم البطولات، تمثل حافزاً ومسؤولية لمواصلة مسيرة التميز، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وموجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي، على الدعم المتواصل الذي يحظى به النادي.

وقال: «نتطلع إلى أن تثمر المشاركات الخارجية المقبلة في تحقيق إنجازات جديدة تليق باسم ومكانة نادي الشارقة للشطرنج، وسنعمل جاهدين على ترجمة الدعم الكبير الذي نحظى به إلى نتائج مشرفة ترفع اسم الدولة في المحافل الدولية».