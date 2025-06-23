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الرياضة

النصر يتوّج بلقب دوري كرة القدم الإلكترونية

النصر يتوّج بلقب دوري كرة القدم الإلكترونية
23 يونيو 2025 17:30

 
الشارقة (الاتحاد) 
أسدل الستار على منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية لموسم 2025، بتتويج نادي النصر بطلاً للنسخة الحالية، بعد فوزه على نادي العين في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 8-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وجاء التتويج لُينهي موسماً حافلاً بالتنافس القوي بين نخبة أندية الدولة، في بطولة نظّمها اتحاد الرياضات الإلكترونية ضمن أجندته الرسمية، وسط أجواء احترافية وتنظيم متميز.
وشهدت المواجهة النهائية أداءً مميزاً من لاعبي النصر، أحمد السويدي ومحمد فوزي، اللذين فرضا تفوقهما أمام ثنائي نادي العين، أحمد حسن وسعود محمد، في مباراتين مثيرتين عكستا المستوى الفني المتطور للبطولة.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح نادي خورفكان في حجز موقعه على منصة التتويج، بعد مشوار تنافسي قوي، توّجه بالفوز بالمركز الثالث لموسم 2025.
من جهته، عبّر سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، عن فخره بمستوى البطولة، قائلاً:  «نبارك لنادي النصر فوزه المستحق باللقب، ونشيد بالمستوى التنافسي العالي الذي شهدته النسخة الحالية. لقد أثبتت الفرق المشاركة مدى ما وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في الدولة من تطور واستعداد احترافي، مما يعكس نجاح جهودنا في دعم الأندية واللاعبين، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في هذا المجال».
وأكد الاتحاد أن البطولة تشكّل محطة أساسية في خارطة تطوير الرياضات الرقمية على المستوى المحلي، بما يسهم في دعم الأندية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ حضور الإمارات إقليميًا ودوليًا في مشهد الرياضات الإلكترونية.

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