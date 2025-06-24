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الرياضة

منتخب الجودو يشارك بـ5 لاعبين في «منغوليا جراند سلام»

منتخب الجودو يشارك بـ5 لاعبين في «منغوليا جراند سلام»
24 يونيو 2025 10:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك منتخبنا الوطني الأول للجودو في بطولة «أولان باتور جراند سلام»، التي تقام في العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو المقبل، ضمن بطولات الاتحاد الدولي الأربع الكبرى.
وشهدت البطولة حتى الآن تقدم 14 دولة للمشاركة في مقدمتها منتخب الإمارات كأول المنتخبات العربية الآسيوية.
وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بأن المشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام»، تأتي ضمن برنامج الاتحاد للمنتخب الأول لعام 2025، الذي يشهد استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام»، التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، والتي تقدم للمشاركة فيها حتى الآن منتخب البوسنة والهرسك ومنتخب كرواتيا.
وأضاف: «تم تشكيل بعثة منتخب الإمارات لبطولة منغوليا برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد، والمدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، وضمت قائمة المنتخب المشارك في البطولة القادمة 5 لاعبين وهم، سيميو كونستا في وزن تحت 60 كجم، ناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، عمر جاد في وزن تحت 81 كجم وسليمان إبراهيم في منافسات وزن تحت 90 كجم».
واختتم الدرعي: «يستأنف المنتخب تدريباته في الأسبوع الأول من يوليو المقبل في أبوظبي، استعداداً للمشاركة في بطولة «منغوليا جراند سلام»، وتقام قرعة تلك البطولة عبر تقنية الفيديو يوم 24 يوليو، فيما تقام منافسات البطولة اعتباراً من صباح يوم الجمعة 25 يوليو.

اتحاد الجودو
منتخب الجودو
منغوليا
محمد بن ثعلوب الدرعي
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