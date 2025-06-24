دبا الفجيرة يستعد للموسم الجديد عبر 3 مراحل



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



كشفت شركة دبا لكرة القدم عن البرنامج التحضيري للفريق الأول، استعداداً للموسم الرياضي 2025-2026، والذي يتضمن ثلاث مراحل متكاملة، بهدف ضمان الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وبحسب البرنامج المعلن، سيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية في الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ مرحلة الإعداد الداخلي اعتباراً من الثاني من الشهر ذاته، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا 11 يوليو، والذي يتخلله خوض أربع مباريات ودية لرفع مستوى الانسجام والتجانس بين اللاعبين.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى أرض الوطن في الثلاثين من يوليو، استعداداً لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقة المنافسات الرسمية، ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية إدارة النادي لضمان أفضل إعداد للفريق وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.