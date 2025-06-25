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الرياضة

ريال مدريد يواجه خطر الإقصاء من مونديال الأندية!

ريال مدريد يواجه خطر الإقصاء من مونديال الأندية!
25 يونيو 2025 10:30

معتز الشامي (واشنطن)

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لم تكن بداية ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 جيدة، لكن بفوزه في مباراته الثانية، أصبح باب التأهل للدور التالي مفتوحاً، فما الذي يحتاجه الفريق للتأهل؟
بدأ الفريق الملكي مشواره في البطولة بالتعادل مع الهلال السعودي 1-1 في مباراته الافتتاحية، لكن فوزه 3-1 على باتشوكا المكسيكي في الجولة الثانية فتح الباب أمام فريق تشابي ألونسو للتأهل إلى دور الستة عشر «ثمن النهائي».
التأهل بين أيديهم، لكنهم لا يستطيعون التراخي، فلا يزال هناك احتمال للإقصاء.
ويتصدر «الميرينجي» المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه ريد بول سالزبورج، منافسه التالي، الذي يملك بدوره 4 نقاط، لكن بفارق أهداف أقل، ويحتل الهلال المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل باتشوكا المجموعة، وهو خارج المنافسة بلا رصيد.
لكن ما الذي يحتاجه مدريد، نرى أن المعادلة بسيطة، حيث سيحتاج ريال مدريد الفوز أو على الأقل التعادل ضد سالزبورج للتأهل، وفي دور الـ 16، سيواجه الفريق الملكي يوفنتوس أو مانشستر سيتي، في مباراة تعد نهائي مبكر لبطولة.
وقد يبدو الأمر مستبعداً، لكن هناك سيناريو قد يُقصى فيه ريال مدريد مبكراً، وهي الخسارة أمام ريد بول سالزبورج مع فوز الهلال على باتشوكا، وهذا سيترك الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، منهياً بذلك مشواره مبكراً.
وحتى الآن، لم يعتمد تشابي ألونسو على كيليان مبابي، الذي غاب عن الملاعب بسبب التهاب معوي حاد، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى جاهزية النجم الفرنسي للمباراة الحاسمة ضد سالزبورج، رغم أن مقطع فيديو نشره الميرينجي زاد من التكهنات حول الحالة البدنية له، حيث ظهر فاقداً الكثير من الوزن.
ويعد النجم الفرنسي العامل الحاسم الذي يمكنه قلب موازين المباراة، يدرك ريال مدريد أنه لا مجال للإحراج، عليه ضمان مكانه وإثبات امتلاكه المؤهلات اللازمة للمنافسة على لقب أول بطل في النظام الجديد لكأس العالم للأندية.

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