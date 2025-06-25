جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!

علي معالي (أبوظبي)

لم يتوقع لاعبو فريق بورتو البرتغالي أن يكون استقبالهم بهذا الشكل السيئ فور خروجهم من مطار فرانسيسكو سا كارنيرو، حيث تجمع عدد من جماهير الفريق، موجهين الكثير من عبارات الانتقاد للفريق، بعد الخروج من كأس العالم للأندية بهذه الطريقة، التي يعتبرها جمهور الفريق مهينة في حق تاريخ هذا النادي.

هتف الكثير من الجماهير بعبارات ضد عدد كبير من لاعبي الفريق، وكانت عبارة: «أنتم عار»، هي الأكثر هتافاً بين الجماهير التي طاردت الفريق حتى استقلوا الحافلة التي كانت في انتظارهم للوصول من المطار إلى النادي.

وطالت عبارات الاستهجان اللاعبين، ورئيس النادي في نفس الوقت، ما جعل التوتر يسود بين هذه الجماهير خارج أسوار المطار، بدأ مشجعو بورتو بالتجمع بالقرب من السيارة الرسمية للفريق، ولهذا الغرض تم أيضاً تعزيز وجود الشرطة، الذي بدأ سيطرة على الموقف سريعاً لتجنب المشاكل الكبيرة عندما بدأت الحافلة في السير.

وكان الفريق البرتغالي قد حل في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بنقطتين، وهو نفس رصيد النادي الأهلي المصري، وكانت المباراة الأخيرة للفريق البرتغالي مثيرة للغاية ضد الأهلي، وانتهت بالتعادل 4-4، وهو التعادل الثاني بالمجموعة، بعد مباراته مع بالميراس البرازيلي (0-0)، وخسارته من إنتر ميامي الأميركي (2-1).