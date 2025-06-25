مذكرة تفاهم بين «جمعية الطب الرياضي» و«معهد التكنولوجيا التطبيقية»



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم مع جمعية الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون مع «كلية فاطمة للعلوم الصحية في الإمارات»، التابعة للمعهد وتكامل الجهود بين الطرفين في مجالات الطب الرياضي والعلاج الطبيعي.

ووقّع مذكرة التفاهم الدكتور علي المرزوقي المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، والدكتور أوديش شاسكار أمين سر جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وذلك في مقر المعهد، والتي ستكون بداية لمرحلة جديدة في العمل الثنائي بين الطرفين لتعزيز مساهمتهما في المكتسبات الوطنية في مجالات الطب والعلاج الطبيعي.

وعبّر الدكتور عبد الله الرحومي رئيس جمعية الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، التي تأتي تتويجاً لعلاقة متميزة وتعاون علمي مثمر بين الطرفين خلال المرحلة الماضية، من أجل التطوير المستمر للتعليم الطبي وتوفير الرعاية المُثلى للمصابين من الرياضيين ومختلف أفراد المجتمع، وقال: «تعاونت الجمعية وطب إعادة التأهيل مع كلية فاطمة للعلوم الصحية خلال الفترة الماضية، وتشارك الطرفان في بذل جهود مشتركة تسهم في الارتقاء بمسيرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي والتمريض، سواء من خلال تطوير الكوادر العاملة، أو في المجالات البحثية والعلوم التطبيقية، حيث شارك عدد من العاملين في الكلية من الكوادر التعليمية في جهود الإعداد وتنظيم الدورة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، كما سنواصل التعاون معهم في الإعداد للدورة الثانية من المؤتمر، الذي سيعقد يومَي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، تحت شعار «حيث يلتقي العلم بالأداء» والذي يمثل منصة دولية انطلقت من دولة الإمارات، لتكون ملتقى الأطباء والعلماء والباحثين من مختلف دول العالم، من أجل تطوير قطاع الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في دولة الإمارات والمنطقة والعالم».

وأضاف: «تتضمن مذكرة التفاهم برامج متنوعة لتحقيق المزيد من التطوير لهذا القطاع الطبي الحيوي المهم سيما مع التطور المستمر والمكانة العالمية المرموقة للقطاع الطبي في دولة الإمارات، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل ومحاضرات لتزويد العاملين في مجال العلاج الطبيعي في الكلية بأحدث التطبيقات والتقنيات العلمية الناجحة، سواء من خلال اللاصق العلاجي أو الإبر العلاجية ومختلف التقنيات الأخرى، وكذلك التطوير المستمر للتعليم الطبي وإشراكهم في الفرق الطبية للبطولات والمنافسات الرياضية المختلفة، التي تشرف الجمعية على توفير الدعم الطبي لها من أجل تعزيز دور طلبة الكلية في هذا المجال ومنحهم الخبرات التطبيقية للتعامل مع مختلف الحالات، إلى جانب التعاون البحثي بين الطرفين في مختلف المجالات التي تتعلق بالطب الرياضي والعلاج الطبيعي».