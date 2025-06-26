مونديال الأندية.. إيتشيفيري يغيب عن السيتي حتى النهاية

واشنطن (رويترز)

قال المدرب بيب جوارديولا إن لاعب الوسط الهجومي كلاوديو إيتشيفيري سيغيب على الأرجح عن بقية مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال فوز الفريق على العين بنتيجة 6-0.

وسجل الدولي الأرجنتيني (19 عاماً) هدفاً من ركلة حرة ليضمن سيتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات يوم الأحد الماضي، لكنه لم يتمكن من الاستمرار بعد نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل المباراة الأخيرة في المجموعة السابعة أمام يوفنتوس اليوم: «لديه بعض المشاكل في الكاحل، سيغيب لأسبوعين أو ثلاثة لسوء الحظ، نشعر جميعاً بحزن بالغ».

ويتساوى سيتي مع يوفنتوس بست نقاط، لكنه يحتل المركز الثاني في المجموعة، ويلعب صاحب المركز الثاني مع الفائز من المجموعة الثامنة في دور الستة عشر، وهو ريال مدريد حالياً.