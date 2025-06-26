الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مونديال الأندية.. إيتشيفيري يغيب عن السيتي حتى النهاية

مونديال الأندية.. إيتشيفيري يغيب عن السيتي حتى النهاية
26 يونيو 2025 10:02

واشنطن (رويترز)

أخبار ذات صلة
جارسيا من 1 إلى 8 ملايين في هجوم الريال !
تعرّف على الطريق نحو نهائي «مونديال الأندية»

قال المدرب بيب جوارديولا إن لاعب الوسط الهجومي كلاوديو إيتشيفيري سيغيب على الأرجح عن بقية مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال فوز الفريق على العين بنتيجة 6-0.
وسجل الدولي الأرجنتيني (19 عاماً) هدفاً من ركلة حرة ليضمن سيتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات يوم الأحد الماضي، لكنه لم يتمكن من الاستمرار بعد نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة.
وقال جوارديولا للصحفيين قبل المباراة الأخيرة في المجموعة السابعة أمام يوفنتوس اليوم: «لديه بعض المشاكل في الكاحل، سيغيب لأسبوعين أو ثلاثة لسوء الحظ، نشعر جميعاً بحزن بالغ».
ويتساوى سيتي مع يوفنتوس بست نقاط، لكنه يحتل المركز الثاني في المجموعة، ويلعب صاحب المركز الثاني مع الفائز من المجموعة الثامنة في دور الستة عشر، وهو ريال مدريد حالياً.

مانشستر سيتي
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
اليوم 19:56
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اليوم 19:53
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين الكوادر النسائية
اقتصاد
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»
اليوم 19:51
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
اليوم 19:22
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©