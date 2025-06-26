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الرياضة

دبا الفجيرة يقترب من ضم خالد البلوشي

دبا الفجيرة يقترب من ضم خالد البلوشي
26 يونيو 2025 10:14

فيصل النقبي (دبا الفجيرة) 

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اقتربت شركة دبا لكرة القدم من حسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط خالد البلوشي، قادماً من نادي العين، في صفقة انتقال حُر، ضمن خطط النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويُعد البلوشي أحد خريجي أكاديمية نادي العين، حيث تدرج في فرق الفئات السنية حتى انضمامه للفريق الأول عام 2018، وشارك خلال مشواره مع «الزعيم» في أكثر من 30 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، بالإضافة إلى مشاركات في مسابقات محلية وقارية.
وتسعى إدارة دبا إلى الاستفادة من خبرات اللاعب الشاب، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، ويُنتظر أن يمنح الإضافة المرجوة لخط وسط الفريق، خصوصاً مع اعتماد دبا على عناصر محلية تمتلك الطموح والرغبة في تقديم الأفضل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعاقدات المرتقبة التي تستهدف إعادة تشكيل الفريق، بما يتناسب مع متطلبات المنافسة، في ظل رغبة النادي في الظهور بصورة أقوى خلال الموسم الكروي المقبل.

دبا الفجيرة
العين
دوري أدنوك للمحترفين
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