كأس العالم للأندية 2025: «كابوس» اليابان وكوريا!

علي معالي (أبوظبي)

حملت بطولة كأس العالم للأندية 2025، شعار «الكابوس» لأندية كوريا الجنوبية واليابان، وهي نسخة لا تُنسى لممثلي شرق آسيا، حيث شاركت كل من كوريا واليابان بفريق واحد، وودّعا مبكراً، خسر فريق أولسان، بسهولة أمام دورتموند الألماني، ربما كانت النتيجة متقاربة (0-1)، لكن طوال المباراة، لم يتقن الفريق الكوري سوى الدفاع، لو لم يكن حارس المرمى جو هيون-وو، بارعاً في الذود عن مرماه، لكانت خسارة أولسان أكبر بالتأكيد، وتسببت الهزيمة أمام دورتموند في خروج أولسان من البطولة بلا أي نقاط.

بعد ساعات قليلة، دخل أوراوا ريدز أرض الملعب بنفس السيناريو، وخسر خسارة أكبر عندما واجه مونتيري، في الشوط الأول، لم يستطع الفريق الياباني العودة، حيث تلقى 3 أهداف في 8 دقائق فقط، قبل أن ينهي المباراة بخسارة 0-4.

قبل ذلك، خسر أوراوا ريدز أيضاً أمام ريفر بليت وإنتر، ربما كان البصمة الوحيدة التي تركها أوراوا ريدز في هذه البطولة هي مباراته ضد إنتر، تقدم الفريق الياباني مبكراً ولعب بثبات لأكثر من ساعة، ومع ذلك، في اللحظة الحاسمة، ساعدت نجوميته إنتر على العودة للفوز.

حتى الآن، هناك ثلاثة فرق لم تحصد أي نقطة في كأس العالم للأندية، منها فريقان من شرق آسيا، أوراوا ريدز وأولسان «إلى جانب سياتل ساوندرز»، ونظرياً، يُعد أوكلاند سيتي أضعف فريق في البطولة، لكنه تمكّن من حصد نقطة واحدة بفضل تعادله مع بوكا جونيورز، ويعكس ذلك خيبة الأمل التي سببها أولسان وأوراوا ريدز.