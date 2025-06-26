الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس العالم للأندية 2025: «كابوس» اليابان وكوريا!

كأس العالم للأندية 2025: «كابوس» اليابان وكوريا!
26 يونيو 2025 14:00

علي معالي (أبوظبي)
حملت بطولة كأس العالم للأندية 2025، شعار «الكابوس» لأندية كوريا الجنوبية واليابان، وهي نسخة لا تُنسى لممثلي شرق آسيا، حيث شاركت كل من كوريا واليابان بفريق واحد، وودّعا مبكراً، خسر فريق أولسان، بسهولة أمام دورتموند الألماني، ربما كانت النتيجة متقاربة (0-1)، لكن طوال المباراة، لم يتقن الفريق الكوري سوى الدفاع، لو لم يكن حارس المرمى جو هيون-وو، بارعاً في الذود عن مرماه، لكانت خسارة أولسان أكبر بالتأكيد، وتسببت الهزيمة أمام دورتموند في خروج أولسان من البطولة بلا أي نقاط.
بعد ساعات قليلة، دخل أوراوا ريدز أرض الملعب بنفس السيناريو، وخسر خسارة أكبر عندما واجه مونتيري، في الشوط الأول، لم يستطع الفريق الياباني العودة، حيث تلقى 3 أهداف في 8 دقائق فقط، قبل أن ينهي المباراة بخسارة 0-4. 
قبل ذلك، خسر أوراوا ريدز أيضاً أمام ريفر بليت وإنتر، ربما كان البصمة الوحيدة التي تركها أوراوا ريدز في هذه البطولة هي مباراته ضد إنتر، تقدم الفريق الياباني مبكراً ولعب بثبات لأكثر من ساعة، ومع ذلك، في اللحظة الحاسمة، ساعدت نجوميته إنتر على العودة للفوز.
حتى الآن، هناك ثلاثة فرق لم تحصد أي نقطة في كأس العالم للأندية، منها فريقان من شرق آسيا، أوراوا ريدز وأولسان «إلى جانب سياتل ساوندرز»، ونظرياً، يُعد أوكلاند سيتي أضعف فريق في البطولة، لكنه تمكّن من حصد نقطة واحدة بفضل تعادله مع بوكا جونيورز، ويعكس ذلك خيبة الأمل التي سببها أولسان وأوراوا ريدز.

أخبار ذات صلة
جارسيا من 1 إلى 8 ملايين في هجوم الريال !
تعرّف على الطريق نحو نهائي «مونديال الأندية»
كوريا الجنوبية
اليابان
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
أوراوا ريد دياموندز
أولسان هيونداي
آخر الأخبار
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط
اليوم 19:56
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف
اليوم 19:53
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين الكوادر النسائية
اقتصاد
«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»
اليوم 19:51
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
اليوم 19:22
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي في العاصمة البيلاروسية مينسك
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©