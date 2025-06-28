بونو.. «حارس العالم» بنسبة 92.9%

سلطان آل علي (دبي)

في بطولة تجمع أبرز الأندية العالمية ونجوم اللعبة، يظهر الحارس المغربي ياسين بونو كأحد أبرز نجوم كأس العالم للأندية 2025، بعد أن سجل أعلى نسبة تصديات بين جميع حراس البطولة ممن خاضوا أكثر من مباراة في دور المجموعات، حيث بلغت نسبة تصدياته 92.9%، متفوقاً على أسماء كبيرة في عالم الحراسة مثل تيبو كورتوا وجيانلويجي دوناروما.

بونو، الذي يدافع عن ألوان نادي الهلال السعودي، استقبل هدفاً واحداً فقط طوال مشوار فريقه في المجموعات وكان من ريال مدريد، وهي إحصائية تعكس مدى ثباته وتألقه أمام كبار المنافسين.

هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لأداء مميز في كل مباراة خاضها، حيث ظهر بمستوى استثنائي وقدم تصديات حاسمة ساهمت في تقدم فريقه في الأدوار النهائية أمام ريال مدريد بالتحديد الذي تصدى ضده لركلة جزاء وسالزبورج بدرجة أقل.

في المرتبة الثانية، جاء الأرجنتيني إستيبان أندرادا حارس مونتيري المكسيكي بنسبة تصديات بلغت 90%، متساوياً مع بونو في عدد الأهداف المستقبَلة (هدف واحد)، لكنه تأخر عنه في عدد التسديدات المُنقذة.

وواصل البلجيكي تيبو كورتوا تأكيد مكانته بين نخبة حراس العالم، إذ حلّ ثالثاً بنسبة تصديات بلغت 87.5%، بعد استقباله هدفين مع ريال مدريد، وكان له دور كبير في صعود فريقه إلى دور الـ 16.

أما حارس إنتر ميامي أوسكار أوستاري، فحقق نسبة تصديات وصلت إلى 82.4% رغم استقباله 3 أهداف، حيث واجه ضغطاً هجومياً كبيراً في أغلب مبارياته ونجح في تقديم تصديات مذهلة. كما تألق البرازيلي جون فيكتور مع بوتافوجو بنسبة بلغت 81.8%، ليؤكد أن المنافسة لم تقتصر على حراس الأندية الأوروبية وحدهم.

وجاء دوناروما سادساً بنسبة 80%، تلاه حارس فلومينينسي فابيو بنسبة 77.8%، ثم ثلاثي بنسبة متساوية (75%) هم جريجور كوبيل من دورتموند، وروبرت سانشيز من تشيلسي، وأناتولي ترابين من بنفيكا، حيث أظهر كل منهم أداءً متفاوتاً بحسب مستوى فريقه خلال البطولة.