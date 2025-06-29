دي ماريا.. العمر مجرد رقم في مونديال الأندية



زيوريخ (د ب أ)

رغم بلوغه السابعة والثلاثين من عمره، انفرد النجم الأرجنتيني آنخل دي ماريا ولو بشكل مؤقت، بصدارة قائمة هدافي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وسجل دي ماريا أربعة أهداف خلال أربع مباريات مع بنفيكا في المونديال ليتربع على صدارة قائمة هدافي البطولة.

وانطلق جمال موسيالا النجم الشاب لبايرن ميونيخ الألماني، بقوة نحو المنافسة على جائزة هداف كأس العالم للأندية، بعد أن قدم أداء لافتاً في انطلاق البطولة.

ودخل نجم بايرن ميونيخ كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بانتصار كاسح على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة، سجل منها موسيالا ثلاثية (هاتريك) وضعته في الصدارة، متفوقاً على عدد من زملائه في الفريق.

وبقي موسيالا منفرداً بصدارة هدافي البطولة، حتى نجح دي ماريا نجم بنفيكا في الوصول للرصيد ذاته من الأهداف، لكن من خلال الجولة الثانية لدور المجموعات، مستغلاً مواجهة فريقه ضد أوكلاند سيتي أيضاً والتي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بنصف دستة أهداف، قبل أن يعادل ميكايل اوليسيه نجم بايرن ميونيخ هذا الرصيد من الأهداف ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، ثم تمكن كنان يلديز من معادلة سجل أوليز وموسيالا ودي ماريا بتسجيله هدفين ليوفنتوس الإيطالي في شباك الوداد والعين، بعد أن سجل هدفاً في شباك العين، ثم نجح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري في إحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كما سجل بيدرو نيتو ثلاثة أهداف لفريقه تشيلسي.

لكن دي ماريا، وخلال فوز تشيلسي على بنفيكا بنتيجة 4-1 في دور الـ 16 استطاع أن ينفرد بصدارة الهدافين حينما سجل هدفاً من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة؛ ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين.

وتمنح جائزة هداف المونديال، للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في البطولة، وفي حال تعادل لاعبين أو أكثر بعدد الأهداف، يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة، وإذا استمر التعادل بعد احتساب التمريرات الحاسمة، يؤخذ في الاعتبار إجمالي عدد الدقائق التي خاضها كل لاعب في البطولة، بحيث يتفوق اللاعب الذي خاض عدد دقائق أقل.