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الرياضة

شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»

شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
29 يونيو 2025 17:30


باريس (أ ف ب)
صعدت البولندية إيجا شفيونتيك أربعة مراكز؛ لتحتل المركز الرابع في التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر الأحد، عشية انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام.
وخسرت شفيونتيك مركزها الأول في أكتوبر لصالح أرينا سابالينكا المتصدرة الحالية أمام الأميركية كوكو جوف.
وبلغت شفيونتيك نهائي دورة باد هومبورغ الألمانية، لكنها أهدرت إحراز لقبها الأول على الملاعب العشبية بخسارتها أمام الأميركية جيسيكا بيجولا.
وجاء تقدم شفيونتيك إلى المركز الرابع على حساب الإيطالية جازمين باوليني.
- تصنيف العشر الأوليات:
1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 11640 نقطة
2. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 7899
3. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 6083
4. إيجا شفيونتيك (بولندا) 4943 (+4)
5.جازمين باوليني (إيطاليا) 4806 (-1)
6. جنج تشينوين (الصين) 4803 (-1)
7. ميرا أندرييفا (روسيا) 4743
8.ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4484 (-2)
9. باولا بادوسا (إسبانيا) 3684
10. إيما نافارو (الولايات المتحدة) 3610 

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