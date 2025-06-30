سيديه يكسب «المحاولة 200» في «السباق إلى دبي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

حقق اللاعب الفرنسي أدريان سيديه أول ألقاب مسيرته في جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه في بطولة إيطاليا المفتوحة، وهي البطولة التي شكّلت المشاركة رقم 200 له في بطولات الجولة العالمية.

وجاء فوز سيديه في النسخة الـ82 من البطولة التي اختتمت أمس الأحد، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة جعلته يتقدم إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 1211 نقطة هذا الموسم.

وبعد 199 محاولة سابقة لم يكتب له فيها النجاح، أنهى صاحب الـ33 عاماً جفاء الألقاب، وقال أدريان سيديه بنبرة عاطفية: «إنه لأمر رائع، لقد تطلب الأمر جهداً كبيراً لتحقيق هذا اللقب، قلت لنفسي، ركّز، وسجّل ضرباتك، وفعلتها، ويجب شكر أمي التي سمحت لي بلعب الجولف، وبالطبع زوجتي على دعمها، الفوز أمر رائع».

وأصبح سيديه أول لاعب فرنسي يتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة منذ عام 2013.

وحل الفرنسي مارتن كوفرا في وصافة البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وهو ما جعله يكسب 389 نقطة كانت كفيلة في تقدمه إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» بإجمالي 1625 نقطة.

وأقيمت هذه البطولة ضمن سلسلة «البطولات الأوروبية» هذا الموسم، مع ترقب إقامة بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة نهاية الأسبوع الجاري، والتي تعتبر واحدة من بطولات النخبة لسلسلة رولكس، وذلك مع تواصل المنافسة بين أبرز نجوم العالم الباحثين عن حجز مقعد في التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي»، التي تقام في الإمارات في نوفمبر المقبل في أبوظبي ودبي على التوالي.

ويتواصل موسم جولة «دي بي ورلد» تحت شعار «السباق إلى دبي»، والذي يشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.